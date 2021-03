TV2 jubler over vilde seertal: - Fantastisk

TV2 jubler over, at 369.000 danskere så med, da Clara Tauson søndag afgjorde sin første WTA-finale

Total triumf! Clara vinder i Lyon

Et år efter Caroline Wozniackis karrierestop lykkedes det søndag 18-årige Clara Tauson at vinde sin første turnering på WTA-niveau.

Og danskerne har tilsyneladende allerede taget det nye tennishåb til sig.

Søndag eftermiddag sad der i gennemsnit 227.000 seere foran skærmen, da kanalen TV2 Sport sendte finalen mellem klokken 16.00 og 17.25.

Og da kampen fandt sin afgørelse, var der hele 369.000 danskeren foran skærmen - og 35 procent af alle, der havde tændt for tv'et, så tennis, hvilket gjorde kanalen til Danmarks mest sete i det tidsrum.

- Vi har lige siddet og vendt det på et ledermøde, og det er fantastisk at så mange fulgte med. Det lover godt for fremtiden, siger TV2's sportschef, Frederik Lauesen, til Ekstra Bladet.

Sportschef Frederik Lauesen med TV2-direktør Anne Engdal Stig Christensen. Foto: Jens Wognsen/TV2

Til sammenligning er kun fem af sæsonens første 108 Superliga-kampe gået over 200.000 seere.

TV2-chefen er ikke decideret overrasket over de høje seertal til den danske tennis-teenagers finale.

- Clara har stået på spring et stykke tid, og nu begejstrer hun, og det er dejligt at se.

- Det kan blive rigtig stort for os, for vi er jo afhængige af dansk succes, og jo bedre det går for hende, jo bedre går det også for os, siger Lauesen, inden han haster videre til et nyt møde.

På trods af succesen på TV2 Sport, så bliver Clara Tausons kampe ikke rykket over på hovedkanalen, som flere ellers har adgang til.

- Nej, WTA-rettighederne er jo købt til TV2 Sport, så det sker ikke.

- Men det kan da godt være, at en enkelt stor kamp kan flytte, ligesom vi også har gjort det med Wozniacki i sin tid, siger Lauesen.

Semifinalen lørdag havde 157.000 i gennemsnit og over 225.000 seere til afgørelsen, mens kvartfinalen havde 56.000 seere i gennemsnit, men det var også på en hverdag.

Søndagens høje seertal til tennisfinalen skal endda ses i betragtning af, at søndagen bød på meget andet sport - blandt andet Brøndby-FCK, Atletico Madrid-Real Madrid, Manchester City-Manchester United, Paris-Nice-cykling, atletik-EM, badminton-finaler og VM i skisport.

Og tallene er endda udelukkende baseret på seere via flow-tv, så de mange danskere, der har set med via TV2 Play er ikke talt med. TV2 ønsker af principielle årsager ikke at oplyse streaming-tallene.

Ordentligt hop! Clara i top 100!

Wozniacki hylder Clara

Glad Clara: Jeg er selv nået hertil

Derfor er hun ikke en ny Caroline

X-faktor fik Clara i mål