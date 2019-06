Tys-tys: Sådan bliver Caroline gift

Caroline Wozniacki gifter sig lørdag på et hemmeligt sted med David Lee under åben himmel ved Middelhavets kyst, men der er ikke noget globryllup

MONACO (Ekstra Bladet): Bag de tonede ruder i de mange luksusøser er deres førere skærmet for uvelkommen indsigt fra andre på fyrstedømmets snirklede vejnet. Og det samme gælder dem, der oppe på deres balkoner kan hæve glasset til den azurblå udsigt.

Monaco er kendt for de kendte. Og for at de kendte kan færdes i fred.

Sådan bliver det også for Caroline Wozniacki, når hun i dag siger ’oui’ eller ’yes’ til sin forlovede, amerikanske David Lee.

En seance, der - erfarer Ekstra Bladet - trods hendes katolske tro er flyttet fra kirkegulvet og ud under åben himmel på en eksklusiv og afskærmet plet ved middelhavskysten, hvor nysgerrige får mere end svært ved at komme til globryllup – i alt fald fra landsiden.

David og Caroline har haft held til at holde deres bryllupsplaner hemmelige, og deres gæster har været pålagt streng tavshedspligt. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

Da Ekstra Bladet for et par uger siden spurgte Caroline Wozniacki til det forestående bryllup, forklarede hun, at parret gerne ville holde begivenheden privat, og det har de inviterede gæster da også fået strenge instrukser om at gøre.

Den opfordring har de loyalt valgt at følge, men omvendt har de forud for begivenheden heller ikke kendt til ret mange detaljer for festlighederne.

Ekstra Bladet erfarer, at de kommer til at forløbe over flere dage, og allerede fredag eftermiddag var gæsterne trukket i det pæne tøj.

Se for eksempel Nicklas Bendtner gøre sig klar her:

I USA er det et velkendt fænomen at afholde en såkaldt ’rehearsal dinner’. Dels, for at ryste gæsterne sammen, og dels, for at brudeparret kan benytte lejligheden til at takke for den hjælp, de har fået til arrangementet.

Også en brunch dagen derpå er en amerikansk tradition.

Nogen lang bryllupsferie kan Caroline Wozniacki ikke holde i denne omgang. Som forsvarende mester er hun således tilmeldt græsturneringen i Eastbourne med start allerede næste weekend, og derefter gælder det Wimbledon.

