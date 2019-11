Tysk legende stor-hylder dansk komet

Der er for alvor blevet lagt mærke til Holger Rune i denne sæson.

Trods sine blot 16 år har den danske tennisspiller har haft et forrygende 2019, hvor han sluttede af som juniorspiller ved at vinde sæsonfinalen og sætte sig på verdensranglistens førsteplads.

Tidligere på året vandt han også French Open for juniorer.

Resultaterne har blandt andre imponeret den tyske tennislegende Boris Becker, der har set Rune være træningspartner til flere af spillerne under ATP Finals, der i øjeblikket afvikles i London.





Legenden er imponeret over den unge dansker. Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Det siger Becker til TV2 Sport.

- Jeg så ham live for første gang. Jeg har set hans resultater i år, og jeg er meget imponeret, siger tyskeren, der vandt sin første grand slam-titel som seniorspiller i en alder af 17 år.

Han er især vild med den unge danskers power.

- Han er kun 16 år gammel, og han er allerede en ret kraftfuld spiller og har en god baghånd. Serven kan godt blive bedre, men han er meget elegant og rolig, siger den 51-årige Becker.

Tyskeren har foruden tre Wimbledon-titler også vundet Australian Open to gange og US Open en enkelt gang i løbet af sin aktive karriere.





Stortalentet er glad for de fine ord. Foto: Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Holger Rune er benovet over de fine ord fra tennisstjernen.

- Jeg har set ham mange gange, og det er fedt, når man arbejder så hårdt hver dag og giver den en skalle, at man hører fra legender, at det ser rigtigt ud, og at man har en lys fremtid. Så det giver mig endnu mere ild til at arbejde videre, siger Rune til TV2 Sport.

Lørdag vandt Holger Rune invitationsturneringen Red Bull Next Gen Open. Turneringen blev spillet i Milano i forbindelse med Next Gen ATP Finals.

Planen er fremover at satse fuldt ud på karrieren som seniorspiller. Han ligger foreløbigt nummer 1004 på verdensranglisten, mens han topper listen for juniorer.



Se også: Ny triumf for dansk komet: Vinder turnering i Italien

Tilbud til dansk stortalent: Først Federer, så Serena

Kæmpe triumf: Helt til tops