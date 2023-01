Tyssede på spillerboksen: Derfor gjorde han det

Det var voldsomt nervepirrende at være vidne til afslutningen på kampen mellem Holger Rune og Andrey Rublev.

Men danskeren blev nødt til at holde nerverne i ro og holde fokus på banen - og derfor valgte han på et tidspunkt at bede sit team i spillerboksen om at tie stille.

- Normalt kan jeg godt lide at få et par råd her og der.

- Men jeg følte, at kampen var så tæt, at jeg bare blev nødt til at fokusere på banen. I de her øjeblikke er det bare, som du så i dag, et point her og der, der gør forskellen.

- Jo mere, jeg er fokuseret på banen, desto mere kan jeg spille god tennis. Det er meget vigtigt at holde på planen og forblive 100 procent fokuseret. Ellers kan man tabte et eller to point og så er det nok, forklarer Holger Rune.

- Var du irriteret over noget?

- Overhovedet ikke. Passion, svarer danskeren resolut.

Holger Rune og Andrey Rublev måtte ud i et vanvittigt drama i fjerde runde af Australian Open, hvor kampen endte med at blive afgjort i en tiebreak i femte sæt.

Her endte russeren med at trække sig sejrrigt ud af opgøret med cifrene 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 og 7-5 (11-9).

