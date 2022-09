Uddeler æg og buldrer videre i US Open

Drømmen om endnu et grand slam-trofæ på årets ATP-tour lever videre for spanske Rafael Nadal, efter at han overlegent i tre sæt besejrede franske Richard Gasquet ved US Open i New York City.

Den rutinerede spanier, som i år allerede har lagt hænderne på Australian Open-trofæet, kom natten til søndag relativt problemfrit igennem kampen, som blev afgjort i tre sæt.

Nadal vandt med cifrene 6-0, 6-1, 7-5.

De to skulle altså helt hen i tredje sæt, før franskmanden begyndte at bide fra sig, så det kunne mærkes.

Her spillede de to da også rimelig lige op, og Nadal slap fem partier, før han kunne krone sig selv vinder af sættet og kampen.

Richard Gasquet ligger nummer 91 på herrernes verdensrangliste, mens Nadal for tiden indtager tredjepladsen. Nadal er desuden andenseedet i turnering og betragtes dermed som en af favoritterne til at vinde turneringen.

Og skal man pejle efter verdensranglisten, er det da også en lidt større mundfuld, som venter, når Nadal skal spille ottendedelsfinale mandag.

Her skal han nemlig op imod franske Frances Tiafoe, som ligger nummer 26.

Også den tredjeseedede spanier, Carlos Alcaraz, er videre til ottendedelsfinalen. Tennisverdenens bare 19-årige stjerneskud besejrede amerikanske Jenson Brooksby i tre sæt.

På kvindesiden kom verdensetteren, polske Iga Swiatek, forbi amerikanske Lauren Davis.