Ude af isolation: Dansker imponerer

Danmarks bedste herrespiller i tennis, Mikael Torpegaard, har fået en god start på opvarmningsturneringen inden grand slam-debuten i Australian Open.

Således besejrede Torpegaard tidligt tirsdag morgen dansk tid spanske Pedro Martinez med cifrene 6-4, 7-5 i ATP-turneringen Great Ocean Road Open, som afvikles i den australske storby Melbourne.

I næste runde venter polske Hubert Hurkacz, som er seedet som nummer tre ved Great Ocean Road Open og ligger nummer 29 i verden. Torpegaard ligger nummer 193.

23-årige Martinez er en god skalp for Torpegaard. Spanieren ligger nummer 87 i verden, har flere grand slam-optrædener bag sig og har blandt andet nået tredje runde i French Open sidste år.

Kampen endte med et nervepirrende sidste parti, men begyndte i fin stil for danskeren.

I første sæt bragte Torpegaard sig således med et tidligt servegennembrud foran 2-1.

Den føring slap han ikke, og uden at få en breakbold imod sig tog Torpegaard sig af sættet med cifrene 6-4.

Andet sæt blev også indledt med et tidligt brud til Torpegaard ved 2-1, men det fik Martinez hurtigt udlignet til 2-2.

Efter brud til begge sider i løbet af sættet stod Torpegaard ved stillingen 6-5 med en mulighed for at serve kampen hjem.

Herefter fulgte en længere afbrydelse, hvor Martinez i flere minutter talte med dommeren.

Da kampen blev genoptaget, indledte Torpegaard med en dobbeltfejl.

Men i et tæt parti lykkedes det ham til sidst at få sættet hjem 7-5, hvilket blev fejret med et stort brøl fra det danske tennishåb.

Torpegaard var op til kampen med i en gruppe på 72 spillere, som måtte i særligt hård karantæne op til de australske turneringer på grund af smitte på flyet til Australien.

Australian Open begynder på mandag den 8. februar.

