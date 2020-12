Udelukket i otte år

Den 29-årige spanier, Enrique Lopez Perez, er blevet idømt otte års karantæne for tre tilfælde af matchfixing

Den Enrique Lopez Perez har fået en karantæne fra sporten på otte år for matchfixing, meddeler Tennis Integrity Unit (TIU), sportens antikorruptionsenhed.

Den 29-årige spanier, som forrige år har været verdens nummer 154 i single og 135 i double, har endvidere fået en bøde på 25.000 dollars, 155.000 kroner.

TIU meddeler, at Perez er fundet skyldig i tre tilfælde af matchfixing ved turneringer i 2017, mens man har måttet opgive at dømme i to andre tilfælde.

Perez blev suspenderet for al turneringsaktivitet i december 2019. han må ikke nærme sig en turnering i de otte år, karantænen lyder på.

For nylig blev tre bulgarske spillere idømt meget hårde straffe af TIU.

Aleksandrina Naydenova fik karantæne på livstid, mens brødrene Karen og Yuri Khachatryan fik karantænedomme på henholdsvis livstid og ti år.

