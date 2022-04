Udelukket: Nu raser russisk stjerne

Onsdag blev det offentliggjort, at russiske og belarusiske tennisspillere ikke får lov til at deltage i Wimbledon. Nyheden har medført hård kritik fra den russiske tennisstjerne Andrey Rublev

Det har ulmet under overfladen i lang tid, efter at den britiske regering proklamerede i marts, at ingen, der flager med russisk flag, skal få lov til at komme ind i Storbritannien.

Og onsdag kom nyheden så.

Russiske og belarusiske tennisspilere bliver nægtet adgang til den mest prestigefyldte tennisturnering i verden, Wimbledon.

En nyhed, som verdens nummer otte på herresiden kritiserer.

- For at være ærlig giver deres begrundelse ikke mening. Der ingen logik i det, de foreslår.

- Det, der sker lige nu, er ren diskrimination mod os, sagde Andrey Rublev på et pressemøde torsdag ifølge CNN.

Aryna Sabalenka er den højest rangerede kvindelige tennisspiller, der bliver udelukket for at deltage. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Få dage efter Rusland invaderede Ukraine skrev Rublev 'ingen krig tak' på en kameralinse efter en kamp. På pressemødet understreger han også, at han blandt andet er villig til at donere sine præmiepenge for at spille.

- Jeg tror i stedet, det ville betyde noget, hvis vi skulle underskrive en erklæring og oven i det donere vores præmiepenge til humænitær hjælp til familier og børn, der lider, siger Andrey Rublev og fortsætter:

- Og det vil vise, at den britiske regering går ind for fred, og at de vil hjælpe.

Verdens bedste mandlige tennisspiller, Novak Djokovic, stemmer også i koret af kritiske røster ovenpå nyheden fra Wimbledon.

- Jeg kan ikke bakke op om beslutningen fra Wimbledon. Jeg synes, det er skørt. Når politik og sport bliver blandet sammen, er resultatet aldrig godt, sagde serberen under ATP-turneringen Serbien Open ifølge CNN.

The All England Tennis Club, der lægger græs til Wimbledon, retfærdiggjorde beslutningen, fordi de ville 'begrænse den globale russiske indflydelse gennem de stærkeste midler, der er tilgængelige.'

Udover Andrey Rublev, der er verdens nummer to på herresiden, er Daniil Medvedev også udelukket. På kvindesiden er Aryna Sabalenka og Anastasia Pavlyuchenkova blandt andre nægtet deltagelse.

