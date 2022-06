Udlandet måber: - Hans opførsel pisser mig af

Tennisnationen Danmark er vågnet op til dåd i løbet af denne uge, efter Caroline Wozniacki lagde ketcheren på hylden.

Nu er det Holger Rune, der er på alles læber, og onsdag aften stod han i en kvartfinale i French Open mod norske Casper Ruud, der dog trak sig sejrrigt ud af opgøret.

Men det var ikke det sportslige, der var i fokus fra det skandinaviske brag.

- Fantastisk kamp, men Holger Runes opførsel pisser mig af. Det er sørgeligt. Han har ingen respekt for sporten, sagde den svenske Discovery-ekspert Fredrik Rosengren ifølge Aftonbladet.

En helt speciel episode, hvor Holger Rune råber 'forlad, forlad' op mod spillerboksen, stejler han over. Kort tid efter danskeren råbte det, forlod hans mor, Aneke, nemlig boksen.

- Tænk, hvordan hun må skamme sig. At du opfører dig på den måde mod dem, som elsker dig, altid er der for dig og støtter dig 24/7.

Artiklen fortsætter efter videoen...

”Jeg bad ikke min mor om at forlade stadion – det var en anden” – Holger Rune forklarer situationen

Rune har efter kampen været ude og forklare, at han ikke råbte det til sin mor, men til en anden person, uden at uddybe hvem.

Artiklen fortsætter under billedet..

Casper Ruud vandt i fire sæt. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Splittelse

Dagen derpå står det klart, at mange har en holdning til det 19-årige stortalent.

Og netop talentet er ikke til at tage fejl af. Ifølge de to tidligere topspillere og nuværende Eurosport-kommentatorer Tim Henman og Alex Corretja, går Holger Rune en stor tennisfremtid i møde.

- Runes potentiale er så enormt. Han er super svær at slå, og efter min mening vandt Ruud kun, fordi han var så solid, stabil og konsistent, sagde Alex Corretja til Eurosport efter kampen.

Tim Henman er imponeret over danskerens ro, efter han blev banket i første sæt. Og ét slag i Runes repertoire roser han.

- Han lavede 13 stopbolde, og det gav ham point 11 gange. Han formåede virkelig at bruge det slag godt og høstede frugterne. Han er ung og uerfaren, men at ændre taktik hjalp ham til at få andet sæt, sagde han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Holger Runes mor, Aneke, forlod spillerboksen, efter han havde råbt 'forlad, forlad' op til den. Efterfølgende afviser han, at det råbene var til Aneke. Foto: Tariq Mikkel Khan

På trods af det store potentiale, skal følelserne og det mentale spil finpudses, mener de.

- Han er meget ung, og han skal kunne kontrollere sine følelser, for han er så talentfuld. Han talte helt sikkert for meget til sin boks, sagde Alex Corretja og fortsatte.

- Han skal ikke miste sig selv, men det vil være godt med noget mere ro på, og det er selvfølgelig uacceptabelt at smide sin mor ud af boksen.

Tidligere Grand Slam-vinder og nuværende tenniskommentator på ESPN Rennae Stubbs var tydeligvis også splittet på Twitter.

'Rune skal se at blive voksen! Og når han bliver det, wooow, pas på.' skrev hun under kampen.

Kampen i går har udløst et dramatisk efterspil. Ifølge Holger Rune råbte Casper Ruud ham nemlig op i hovedet i omklædningsrummet efter kampen. Den historie kan du læse HER.

Nordmanden har afvist anklagen, hvilket Holger Rune-lejren kalder for 'pinligt.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har de seneste dage været i Paris for at følge Holger Runes eventyr under French Open. Du kan læse flere historier derfra lige her:

Holger afviser: Bad ikke mor om det

Holger indrømmer: Jeg må forbedre mig

Holgers millioner: Så meget tjener han