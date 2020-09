Udlandet måber: Hvor kom hun lige fra?

- Jeg er virkelig imponeret, tillykke Danmark, lyder det fra belgier, der selv stod i semifinalen i Paris, og han er ikke den eneste, der går på halen over Clara Tauson

De inderste cirkler i den internationale tennisfamilie kendte selvfølgelig Clara Tausons navn efter hendes Australian Open og førsteplads som junior.

Men de færreste havde nok alligevel set den 17-årige grand slam-debutant folde sit righoldige repertoire ud på en tennisbane, da hun tirsdag stemplede ind i deres bevidsthed med sin imponerende sejr over verdens nummer 25, amerikanske Jennifer Brady.

Favoritten blev i et drama over tre timer og efter matchbolde til begge spillere besejret med cifrene 6-4, 3-6 og 9-7, og den præstation vakte i den grad genlyd blandt udenlandske eksperter.

En af dem udbrød et spontant ’tillykke, Danmark’ kort efter kampen, hvor Ekstra Bladet bad belgiske Filip Dewulf om at uddybe sit indtryk fra kampen, som den tidligere semifinalist ved French Open kom til at se ved en tilfældighed.

- Jeg så et interview i en belgisk avis med hendes træner, Olivier Jeunehomme fra Justine Henins akademi, hvor han også taler om Clara Tauson, og så blev jeg nysgerrig efter at se hende spille, fortæller han i telefonen.

- Jeg er virkelig imponeret. Hun er en rigtig, rigtig god spiller. Hun spillede jo som en voksen og slet ikke som en pige på 17 år.

Clara Tauson imponerer med sit righoldige slagrepertoire, her en slagflugtning. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

- Andre på hendes alder havde jo tabt hovedet fuldstændigt, hvis de havde stået der og brændt alle de matchbolde, men hun formåede at holde hovedet koldt, og det er nok det mest imponerende ved hendes indsats.

- Det siger også alt om hendes fremtidsmuligheder, at hun allerede nu kan stå på så stor en scene og præstere på den måde mod så god en spiller som Jennifer Brady, lyder det fra den belgiske ekspert, der i dag skriver om tennis for den store avis, Het Laatste Nieuws.

Andre eksperter hæfter sig ved, hvor lidt hun i spillestil ligner Caroline Wozniacki:

Som tidligere spiller kigger han ned i detaljen.

- Spillemæssigt har hun allerede meget. Hun har let ved at skabe fart og få bolden til at accelerere, og hun har en god timing. Samtidig har hun gode hænder og er virkelig cool, mener han.

- Der er meget potentiale men stadig også plads til masser af forbedring – ikke mindst på serven, som jeg lige så det i dag.

- Selv om det altid er svært at spå om en 17-årig, så ser det ud til, at hun har en fin fremtid foran sig, så tillykke, Danmark, siger Filip Dewulf, der i øvrigt har høje tanker om hendes samarbejde med hans 47-årige landsmand.

- Det er der formentlig også masser af potentiale i, for han er en virkelig god træner, som - blandt andre - har bragt Dayana Yastremska langt frem, siger han med adresse til den unge ukrainer, der nærmer sig Top 20.

Såvel arrangørerne som kvindernes tennisorganisation, WTA, skrev en masse om danske Clara Tauson, de sidste under overskriften 'Teen Tauson triumphs over Brady in overtime thriller'.

