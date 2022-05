Udlandet måber over Holger

'Han ender uden tvivl med at blive en top 10-spiller.'

Efter Holger Runes fremragende sejr i ATP-turneringen i München, hvor han blandt andre slog verdens nummer tre, Alexander Zverev, er roserne haglet ned over den 19-årige dansker.

Det er dog ikke kun de danske eksperter, der af og til har den rød-hvide klaphat trukket lidt for langt ned over hovedet, der hylder Holger Rune.

Den portugisiske tennisekspert og -kommentator José Morgado, der til daglig arbejder på det portugisiske medie Diário Record, mener, at danskeren kan nå øverste hylde.

'Holger er en meget talentfuld og komplet tennisspiller, der stadig kan forbedre sig en hel del. Han lader til at være fornuftig, selvom hans attitude af og til tydeligt viser, at han stadig kun er 19 år,' forklarer portugiseren til Ekstra Bladet.

Holger Rune spillede eminent gennem hele turneringen i München. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

For tidligt at spå

BBC-journalisten David Law, der dækker tennis tæt og har podcasten 'The Tennis Podcast', roser også talentet, men er dog lidt mere tilbageholdende i forhold til at spå om Runes fremtid.

- Det er stadig meget tidligt i hans karriere, men han har et åbenlyst kæmpe talent. Han har en hurtig og stærk arm, han er hurtig på banen, og han kan godt lide at lave de svære afgørende bolde, men fysisk er han ikke på topniveau endnu, siger Law, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Holger Rune spillede sig med sejren i top 50 på verdensranglisten i en alder af blot 19 år og tre dage. Det er er 18 dage hurtigere end Novak Djokovic brugte på at spille sig samme sted på verdensranglisten.

David Law tror dog ikke, at Holger Rune kommer i nærheden af de største tenniskoryfæer i verden.

- Nej, jeg tror ikke, han kommer i nærheden, men det tror jeg ikke, der er nogen andre, der gør heller. Det er bedre at sammenligne ham med Carlos Alcaraz, fordi de er på samme alder. Jeg vil dog sige, at i øjeblikket er Alcaraz på et helt andet niveau. Ham vil jeg gerne sammenligne med Nadal, fortæller den britiske tennisekspert.

Carlos Alcaraz bliver spået til at blive den næste helt store tennisstjerne i verden. Lige nu ligger den 18-årige spanier nummer ni i verden. Foto: Siu Wu/Ritzau Scanpix

'Kommer nemt i top 10'

De to udenlandske eksperter er dog ikke helt enige om, hvor god Holger Rune kan blive.

José Morgado er nemlig slet ikke i tvivl, om at danskeren stryger i top 10 og tilmed kan vinde de største turneringer.

'Jeg tror sagtens, han kan blive en top 10-spiller, og jeg tror også han kommer til at vinde en Grand Slam. Grunden til, at der ikke bliver snakket mere om ham i de internationale medier, er, at Alcaraz er så god, som han er,' skriver den portugisiske journalist.

Briten er dog lidt mere afventende i forhold til at sende danskeren til toppen af tenniseliten.

- Jeg tror godt, han kan spille sig i top 25. Top 10 ved jeg ikke helt endnu, det må vi vente med at vurdere. Men jeg må erkende, at han imponerede mig med sejren i München.

Holger Rune fik 81.310 euro, svarende til 604.798 kroner i præmiepenge. Derudover fik danskeren en eldrevet BMW.

Runes næste opgave er at kvalificere sig til ATP-turneringen i Rom.

