Udlandets dom over Holger

Holger Rune fik en forfærdelig start onsdag aften mod Casper Ruud, og før han fik set sig om, var det næsten slut.

Bare 28 minutter og 37 minutter varede de to første sæt. 1-6 og 2-6 blev facit.

Det er netop også ydmygelsen i første del af French Open-kvartfinalen, der er blevet bemærket efterfølgende.

I Ruuds hjemland skriver norske Dagbladet, at Ruud 'fuldstændig kørte danskeren over i starten', og at han var 'fortvivlet efter første sæt'. VG kalder det en 'overlegen sejr'.

Mange fejl

Også britiske Sky Sports undrer sig over Holger Runes lave niveau.

'Første sæt var et gysershow fra den unge dansker, der lavede 18 uprovokerede fejl, heraf fem dobbeltfejl, i blot syv partier'.

Franske L'Équipe peger på, at Ruud 'dominerede til at begynde med' i 'genindspilningen af den spændende kvartfinale fra sidste år'.

Der var bedre stemning end seneste år ... men igen vandt Ruud. Han fører nu 5-1 i indbyrdes opgør. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Manglede energi

Holger Runes præstation får kritik.

'Hvis han havde mod, manglede han virkelig energi og var opslugt i en kamp, hvor han måtte tage alt for mange risici for at undgå at spille kampen fra baglinjen.'

Italienske Gazzetta dello Sport kommenterer også de to hurtige sæt.

'Efter en time var han allerede nede med to sæt - kun stoltheden fik ham til at forsøge med et comeback ved at vinde tredje sæt, men det lykkedes ikke.'

20-årige Rune tabte i fire sæt, og nu venter der en kortere pause, inden græssæsonen begynder. Han spiller første turnering fra 19. juni, da han stiller op til ATP 500-turneringen Cinch Championships i London