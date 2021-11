Udligner for Danmark i Davis Cup

Danmark var på vej til at komme bagud med 0-2 i weekendens Davis Cup-dyst ude mod Marokko, men August Holmgren sørgede for, at det danske hold lever i bedste velgående inden søndagens tre kampe i Marrakech.

Holmgren tabte første sæt til rutinerede Lamine Ouahab, men danskeren kæmpede sig tilbage og vandt kampen med cifrene 4-6, 6-2, 6-4.

Tidligere lørdag tabte Christian Sigsgaard i ligeledes tre sæt til Marokkos bedste spiller, Elliot Benchetrit, og dermed er stillingen altså samlet 1-1 efter lørdagens singler.

Med nederlaget til Sigsgaard var der ekstra pres på Holmgren, og det håndterede den 23-årige dansker godt trods den svære start.

Den 36-årige Ouahab er kendt som en anderledes type, der spiller med finurlige slag, og det var med til at sikre marokkaneren første sæt, selv om Holmgren brød til 1-0 i starten.

Den 13 år yngre dansker havde dog generelt mere kvalitet i sit spil, og han fik overtaget i løbet af andet sæt. Holmgren leverede to servegennembrud og gik fra 2-2 til 6-2.

Også i det afgørende tredje sæt fulgtes spillerne ad til 2-2, inden Holmgren udnyttede en breakbold til at komme på 3-2.

Herfra holdt spillerne serv, indtil danskeren kunne serve sejren hjem ved stillingen 5-4. Her udnyttede Holmgren sin første matchbold med en vinklet forhånd, som modstanderen ikke kunne returnere.

Søndagen indledes med en double, hvor den danske kaptajn Frederik Løchte Nielsen spiller sammen med Johannes Ingildsen.

Herefter skal Holmgren og Sigsgaard igen i aktion. Denne gang bytter de dog modstandere i forhold til lørdagens kampe.

Hvis Danmark slår Marokko, skal holdet til marts spille playoff til næsthøjeste niveau i World Group I.