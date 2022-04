Udskældt turnering giver grønt lys

Novak Djokovic får lov til at forsvare sin Wimbledon-titel fra 2021.

Det meddeler den prestigefyldte Grand Slam-turnering tirsdag, hvor de har givet grønt lys til spillere, der ikke er vaccinerede mod covid-19, til at deltage.

Det skriver flere medier, heriblandt Sky Sports.

Novak Djokovic blev sensationelt nægtet at deltage i Australian Open tilbage i januar, fordi han ikke var vaccineret.

Serberen blev tilbageholdt, da han prøvede at komme ind i landet, og i sidste ende besluttede den australske regering at inddrage hans visum og deportere ham.

Djokovic har 20 Grand Slam-sejre på cv'et og heriblandt seks fra Wimbledon. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Verdens bedste mandlige tennisspiller har siden da proklameret, at han er villig til at skippe turneringer, hvis de kræver, at man er vaccineret.

Men det bliver ikke aktuelt denne gang, og det skyldes, at Wimbledon følger den britiske regerings retningslinjer.

- Vaccination er ikke et krav til at komme ind i Storbritannien, hvilket er bestemt af regeringen. Selvom vi selvfølgelig opfordrer til det, er det ikke krav for at deltage i turneringen dette år, siger Sally Bolton, der er direktør for the All England Lawn Tennis Club, som lægger græs til turneringen.

Turneringen har dog fået hård modvind, efter den i sidste uge meddelte, at ingen russiske eller belarussiske spillere vil få lov til at deltage. En beslutning, som Novak Djokovic også offentligt har kritiseret.

Den 34-årige serber har også fået lov til at deltage i French Open, der løber af stablen 22. maj, efter corona-restriktioner til turneringen blev droppet.

