Uforstående Holger Rune: - Der var en underlig stemning

Det var ikke uden dramatik, at Holger Rune spillede sig videre til semifinalen i cinch Championships

Holger Rune er i semifinalen i cinch Championships efter en sejr i to sæt over italienske Lorenzo Musetti med cifrene 6-4 og 7-5.

Men selv om hovedpersonen selv var tilfreds med sin præstation, så var det noget andet, der fyldte under og efter kampen.

- Det er fedt at slå ham. Jeg forstod ikke, hvad der foregik i kampen. Der var en underlig stemning, sagde han til TV 2.

Smash rammer

Hvad den underlige stemning præcist dækker over, kommer Holger Rune ikke ind på, men en episode halvvejs i andet sæt kan muligvis have noget med det at gøre.

I et klip fra TV 2 kan man se, at Holger Rune tydeligt er utilfreds, efter Lorenzo Musetti sender et smash direkte ind på danskeren.

Klippet var ikke det eneste dramatik i kvartfinalen.

Tidligt i opgøret måtte den danske stjerne tilkalde en læge. Men efter behandlingen kom der ro på.

- Siden i morges har jeg haft ondt i håndleddet. Jeg har taget noget Ipren, hvilket hjalp. Men græsset er hårdt for håndleddet. Det var hårdt undervejs. Jeg har ikke fået varmet mit håndled nok op. Det er et hurtigt underlag, så der er meget pres på håndleddet. Nu kan jeg ikke længere mærke noget, forklarede han til TV 2.

Klar til semifinale

Rune og 21-årige Musetti havde aldrig tidligere mødt hinanden på seniorniveau før opgøret fredag.

I semifinalen venter australske Alex de Minaur, der vandt sin kvartfinale tidligere fredag.

Med pladsen i semifinalen er Rune garanteret en præmiecheck på mindst 875.000 kroner. En finaleplads vil tæt på fordoble beløbet, mens en finalesejr kaster godt 3,5 millioner kroner af sig.