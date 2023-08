Uforstående Wozniacki: - Han fortjener en stor bane

Selvom Holger Rune er helt oppe som nummer fire på verdensranglisten, så er det altså stadig ikke de helt store baner, danskeren spiller på til US Open

Caroline Wozniacki forstår ikke, hvorfor US Open har valgt at placere Holger Rune på en af anlæggets mindste baner i hans første kamp

Da mandagens program åbningsdagen på US Open blev afsløret, sprang særligt en ting i øjnene.

Verdens nummer fire, danske Holger Rune, var placeret på bane fem - en af anlæggets absolut mindste baner.

Foto: Jonas Olufson

Den 20-årige dansker var selv uforstående over for beslutning og kaldte det 'uprofessionelt' af arrangørerne.

Og nu får han opbakning fra sin danske kollega Caroline Wozniacki.

- Hvis man er top fire eller fem i verden, så plejer man at spille inde på de store baner. Så det er lidt overraskende, at han er kommet ud på bane fem. Jeg ved ikke, hvad begrundelsen er.

- Der er mange store baner. Det behøver jo ikke at være Ashe (Arthur Ashe Stadium, red.) eller Armstrong (Louis Armstrong Stadium, red.), men Grand Stand, bane 17 … der er mange baner, der er ret store, siger Caroline Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

Ville selv være træt af det

Hun forstår derfor udmærket, hvis Holger Rune er frustreret over planlægningen.

- Han har arbejdet godt for at nå dertil, hvor han er. Det er superfedt, at han er kommet så højt op på ranglisten. Det ville jeg også synes var kedeligt, hvis jeg var i top fem i verden.

. Der er mange ting, der går op i en højere enhed uden for banen og bag kulisserne. Jeg ved ikke, hvordan de har prioriteret det. Men det er klart, at når han er nummer fire i verden, så forstår jeg godt, at Holger gerne vil ind på de store baner. Det fortjener han også, siger Caroline Wozniacki.

Holger Runes kamp på bane fem forventes at blive spillet mandag omkring klokken 19 dansk tid.

Her møder han verdens nummer 64, Roberto Carballes Baena.

Caroline Wozniacki skal selv i aktion natten til tirsdag på Louis Armstrong Stadium.

Her møder hun kvalifikationsspilleren Tatiana Prozorova, der er 19 år og ligger nummer 229 på verdensranglisten.