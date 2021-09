Uhyggelig dansk magtdemonstration

Den danske tennisspiller Holger Rune er på overbevisende facon klar til anden runde af ATP-turneringen i franske Metz, hvor den 18-årige dansker har været igennem kvalifikation for at komme med i hovedturneringen.

I mandagens kamp i første runde vandt Rune med 6-0, 6-0 over spanieren Bernabe Zapata Miralles, der rangerer som verdens nummer 119. Danskeren er nummer 133.

Det hører dog med til historien, at Miralles var plaget af en skade særligt i kampens sidste del og flere gange modtog behandling.

Første sæt endte med at blive en magtdemonstration af danskeren, der uddelte et såkaldt æg med 6-0.

Rune indledte med at bryde rent til 1-0 afsluttende med en forhåndsvinder, og han afværgede i det efterfølgende parti spanierens eneste breakbold i hele kampen og kom på 2-0.

Derfra var der ingen slinger i de danske partier, og han udnyttede den første sætbold med et servees.

Efter første sæt modtog Miralles behandling. Han kom på benene til andet sæt, men han var ikke i stand til at yde ordentlig modstand.

Rune bragte sig nemt på 4-0, inden Miralles var tæt på at komme på tavlen. Danskeren var dog ikke i gavehumør, og han brød for sjette gang i træk til stillingen 5-0. Herefter var det ingen sag at serve den suveræne sejr hjem.

I anden runde kommer Rune på en anderledes svær opgave, når han møder verdensranglistens nummer 24, italieneren Lorenzo Sonego.

