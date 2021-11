Uhyggelig mistanke: Er stjernens email falsk?

Kvindernes tennisorganisation, WTA, har i flere dage efterlyst livstegn fra den kinesiske tennisstjerne Peng Shuai, der har været forsvundet, siden hun for mere end to uger siden beskyldte en tidligere kinesisk kommunistleder for et seksuelt overgreb.

Onsdag udsendte kinesiske statsmedier en pressemeddelelse, hvori det påstås, at Shuai Peng har sendt en beroligende e-mail til WTA, men WTA tror ikke på ægtheden af den omtalte e-mail.

- Erklæringen, der i dag er udgivet af kinesiske statsmedier vedrørende Peng Shuai, forstærker kun mine bekymringer med hensyn til hendes sikkerhed og opholdssted, lyder det onsdag aften i et statement fra WTA-formand Steve Simon.

- Jeg har svært ved at tro på, at Peng Shuai rent faktisk har skrevet den e-mail, vi modtog, fortsætter Simon.

Han har i flere dage forsøgt at kontakte Peng Shuai uden held.

- WTA og resten af verden har brug for et uafhængigt og verificerbart bevis på, at hun er i sikkerhed. Jeg har gentagne gange forsøgt at nå hende via adskillige former for kommunikation, uden held, forklarer Steve Simon.

I den påståede e-mail fra Peng Shuai til WTA forklarer Peng Shuai, at hun ikke stod bag de anklager om seksuelt overgreb, som blev udsendt fra hendes profil på det sociale medie Weibo 2. november.

- Påstandene om seksuelt overgreb er ikke sande. Jeg er ikke forsvundet og er heller ikke i fare. Jeg har bare slappet af derhjemme, og alt er fint, har Peng skrevet til WTA ifølge de kinesiske statsmedier.

Men den omtalte e-mail har kun gjort WTA mere bekymret. WTA har tidligere lagt pres på Kina og opfordret til, at Peng Shuais påstande bliver behandlet med den største seriøsitet, og at hun ikke bliver censureret.

Peng Shuai var i 2011 helt oppe som nummer 14 på verdensranglisten i tennis, men det er i double, at hun har leveret sine bedste resultater på WTA Touren.

I 2014 avancerede hun til førstepladsen på verdensranglisten i double. Samme år vandt hun French Open og året før Wimbledon sammen med Hsieh Su-wei.

