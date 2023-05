Uhyggeligt flashback: Svagheden blev udstillet

Pyha. Der var vist ingen, der havde forventet, at det ville blive SÅ spændende.

Havde man spillet på en Holger Rune-sejr i dagens kamp, ville man få pengene 1,02 gange igen. Men det var godt nok ikke til at se, at der skulle være så stor forskel på verdens nummer 6 og 74.

Holger Runes kvalitet var heldigvis nok til i sidste ende at sikre en sejr over Christopher Eubanks i fire sæt med cifrene 6-4, 3-6, 7-6 og 6-2, men der skulle ikke have gået meget mere galt, før det var endt helt katastrofalt.

Holgers niveau

Det var simpelthen rystende at være vidne til.

Holger Rune kom ud med bulder og brag og vandt stensikkert første sæt. Men så kom der også helt andre boller på suppen.

Holger Rune faldt i andet sæt ned på et rystende lavt niveau. Amerikaneren blev helt unødvendigt lukket ind i kampen, og det hele blev med ét vendt fuldstændig på hovedet.

Annonce:

Holger Rune kunne ikke håndtere Eubanks monsterserver, og den unge tennisdansker var ikke i nærheden af at få brudt igen.

Tredje sæt var mere jævnbyrdigt, og her fik Holger Rune i det mindste bevist, at han kunne bryde servekanonen. Men danskeren havde selv store problemer med at holde sine egne servepartier. I sidste ende havde Holger Rune dog den fornødne kvalitet til at tage sættet i tiebreaken.

I det afgørende fjerde sæt løftede den 20-årige dansker sit niveau, og det viste sig heldigvis at være nok til at slå den to meter høje amerikaner.

Forhåbentlig var Holgers spil bare et udtryk for nerver i første runde, så vi kan få hans bedste tennisspil at senere i turneringen.

Holgers humør

Danskeren kom ud med den ild i øjnene, som vi kender ham for. Allerede ved første point kom den knyttede næve og det stålfaste blik ud mod spillerboksen.

Men da realiteterne gik op for Holger Rune, var det som om, at luften gik af ballonen.

Annonce:

Når han er i det rigtige humør, formår han at vinde publikum på en måde, så han nærmest har dem i sin hule hånd. Det kom aldrig rigtig til at ske. Måske fordi han heller ikke selv havde forventet at skulle være så presset rent spillemæssigt.

Der sneg sig frustrationer ind - alt andet ville også have været mærkeligt - men han lod dem heldigvis ikke tage overhånd og formåede at holde hovedet nogenlunde koldt.

Dagens es

Holger Rune var ikke god i dag, men han formåede trods alt at spille sig videre fra den første kamp.

Det gik derimod helt galt for Daniil Medvedev, der tabte til kvalifikationsspilleren Thiago Seyboth Wild.

Danskeren var ellers seedet til at skulle møde Medvedev i en eventuel semifinale, og man må sige, at vejen til en Grand Slam-sejr i Paris nu ser noget lettere ud.

Som en ekstra appelsin i turbanen tabte Miomir Kecmanovic også sin kamp - ham undgår Holger Rune nu at møde i tredje runde af turneringen.

Dagens out

For en sjælden gangs skyld så vi, hvordan det kan se ud, når en af Holger Runes svagheder bliver udstillet.

Danskeren har ved flere lejligheder vist, at han kan komme i store problemer mod servestærke spillere.

Kampen mod Christopher Eubanks var et uhyggeligt flashback til andenrundekampen i Madrid, hvor danskeren mødte Alexander Bublik, der ligesom amerikaneren fandt server frem fra en anden verden.

I dag var det igen lige ved at gå galt, og det må og skal være et fokuspunkt for danskeren at blive mere modstandsdygtig overfor den type modstander.