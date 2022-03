Ukrainer banker russer på banen

Den ukrainske tennisspiller Elina Svitolina var tydelig berørt, da hun natten til onsdag dansk tid vandt over russeren Anastasia Potapova ved en WTA-turnering i Monterrey

Der var ingen ond stemning mellem de to spillere efter Ruslands invasion af Ukraine, men Svitolina var tydelig berørt, da hun gik op til nettet for at sige tak for kampen efter sin knusende sikre sejr på 6-2, 6-1.

- Det var en meget speciel kamp for mig. Jeg er meget ked af det, men jeg er også glad for, at jeg kan være her og spille tennis. Jeg var fokuseret fra første bold, jeg var på en mission for mit land, siger Svitolina efter kampen.

Topseedede Svitolina har varslet, at hendes præmiepenge fra turneringen i Mexico går direkte til den ukrainske hær. Med sejren i første runde er hæren garanteret et beløb, der svarer til i nærheden af 18.000 kroner.

Forud for turneringen i Monterrey havde Svitolina også varslet, at hun som følge af den russiske invasion af hendes hjemland ikke ville spille mod russere, der konkurrerede under russiske flag.

En boykot blev dog ikke nødvendig. Tennisforbundene WTA (kvinder) og ATP (mænd) kom hende tirsdag i forkøbet ved at diktere, at russiske spillere kan spille videre, men ikke under eget flag.

Det gjaldt således også for Potapova. På kampens tv-grafik fremgik der intet flag ud fra hendes navn.

Svitolina, der er nummer 15 på verdensranglisten, spillede i gul top og blå nederdel. Dermed bar hun samme farver som Ukraines flag.