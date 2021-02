Ukrainer får afvist dopingappel og misser Australian Open

Dayana Yastremskas håb om at kunne deltage i dette års Australian Open er blevet slukket af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

CAS har onsdag afvist den ukrainske tennisspillers appel af den suspendering, hun blev tildelt af Det Internationale Tennisforbund (ITF) i starten af januar efter at have testet positiv for et forbudt stof i en dopingprøve.

Det skriver CAS i en pressemeddelelse.

Det betyder, at Yastremska, der ligger nummer 29 på verdensranglisten, ikke kan stille op i den australske grand slam-turnering, som begynder på mandag.

Den 20-årige ukrainer afleverede den positive dopingprøve i november og blev altså foreløbigt suspenderet i starten af januar. Hun appellerede først dommen til ITF, som afviste den 23. januar.

Derefter gik Yastremska så til CAS i håb om at få suspenderingen hævet, så hun kunne deltage i Australian Open. Sportsdomstolen hastebehandlede sagen, men afviste altså.

Suspenderingen står dermed ved magt, indtil ITF træffer en endelig beslutning i sagen, lyder det fra CAS. Dayana Yastremska har tidligere selv afvist alle anklager om urent trav.

Hun er noteret for tre WTA-titler i karrieren. Hendes bedste resultat i en grand slam kom, da hun i 2019 nåede frem til fjerde runde i Wimbledon.