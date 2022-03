Ukrainsk tennisspiller sender præmiepenge til hjemlandet

Den ukrainske tennisspiller Dayana Yastremska har besluttet sig for at sende alle de præmiepenge, hun har vundet ved WTA-turneringen Lyon Open, til Ukraine.

Det siger hun, kort tid efter at hun led nederlag i finalen til kinesiske Zhang Shuai.

- Hvis ukrainerne derude holder øje, vil jeg gerne benytte muligheden for at sige, at I er så stærke, I har en fantastisk kraft, og jeg forsøgte at kæmpe for Ukraine, siger en tårevædet Yastremska.

Præmiepengene for en andenplads i finalen ved Lyon Open er 14.500 euro. Det svarer til knap 108.000 danske kroner.

Yastremska selv gjorde en sen exit fra Ukraine og har tidligere fortalt, hvordan hun for en uge siden 'vågnede til lyden af bomber', da Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine.

Yastremska og hendes familie tilbragte to nætter i en parkeringskælder, hvor de havde søgt ly for russernes beskydning, inden de tog turen fra den sydukrainske havneby Odesa til Rumænien.

Yastremska og hendes 15-årige lillesøster tog afsked med deres forældre, som blev i Ukraine.

- Det har været en utrolig hård uge for mig. Tak for den offentlige støtte. Jeg har kæmpet hele ugen - ikke kun for mig selv, men også for mit land, siger hun.

- Alle har givet mig så meget støtte. Jeg kunne mærke en enorm styrke fra folk her.

Dayana Yastremska har vundet tre WTA-turneringer i sin karriere. Sidste gang var i 2019 ved Internationaux de Strasbourg.

Lyon Open var hendes første finale, siden hun led nederlag til australske Ashleigh Barty i finalen ved Adelaide International i 2020.

Yastremska ligger i øjeblikket nummer 140 på verdensranglisten, men hun har tidligere været helt oppe på 21.-pladsen.