Undersøger fusk ved Wimbledon

To kampe ved tennisturneringen Wimbledon bliver undersøgt for potentiel matchfixing.

Det beretter nyhedsbureauet AFP.

Den tyske avis Die Welt beskrev for få dage siden mistanken om matchfixing, der vedrører en singlekamp samt en doublekamp på herresiden, hvor der er registreret mistænkelige bettingmønstre.

Derfor er tennissportens integritetsenhed, International Tennis Integrity Agency, nu gået ind i sagen.

Ifølge Die Welt blev der i den pågældende singlekamp placeret et femcifret beløb i euro i slutningen af andet sæt. Det beskrives, at singlekampen var i en af de tidlige runder.

I doublekampen blev der placeret et pengebeløb samtidig med, at kampens favoritter sikrede sig første sæt. Favoritterne endte senere med at tabe opgøret.

Wimbledon er en af de fire store grand slam-turneringer. Finalerne blev spillet i den forgangne weekend.