Undersøges for snyd ved grænsen

Skulle man skrive en historie om Novak Djokovic og Australian Open anno 2022 i hånden, ville blyantspidseren efterhånden være godt nedslidt.

I flere måneder har serberens deltagelse i grand slam-turneringen optaget en masse spalteplads. Det hele startede, da Djokovic havde fået en såkaldt 'medicinsk dispensation' til at rejse ind i Australien uden at oplyse, om han er vaccineret eller ej.

Han landede sidste uge i Melbourne, men blev tilbageholdt og fik inddraget sit visum, som ikke var udfyldt korrekt. Det appellerede hans advokater, og under en høring mandag fik han af en retsdommer medhold i, at inddragelsen var sket på et forkert grundlag.

Derfor kan han gøre sig klar til turneringen, der løber af stablen 17. januar.

Der er dog stadig den mulighed, at den australske immigrationsminister, Alex Hawke, bruger sin personlige magt til at annullere den beslutning, hvilket i teorien kan ske når som helst.

Og det seneste nye i historien om Djokovic har intensiveret muligheden for, at det sker.

Både Sky News og det australske medie The Age, der har fulgt sagen yderst tæt, oplyser nemlig, at myndighederne lige nu undersøger en uoverensstemmelse i et af de indrejsedokumenter, som Djokovic har udfyldt for at komme ind i landet.

Det samme bekræfter kilder i regeringen over for blandt andet The Sydney Morning Herald.

Det drejer sig angiveligt om det papir, man skal udfylde 72 timer, før man rejser ind i Australien - også kaldet en rejseattest.

I sådan et dokument bliver man spurgt, om man har rejst - eller skal rejse - i de foregående eller kommende 14 dage før afgangen.

Retsdokumenter fra høringen viser, at Djokovic har angivet et 'nej' i dette felt. Og det er ifølge de ovenstående medier ikke helt sandfærdigt og skulle i så fald betyde, at han ikke havde rejst 14 dage inden, han drog til Australien 6. januar.

Men tennisstjernen rejste fra Spanien 4. januar efter et ophold i Marbella, hvor han havde været 2. januar, skriver The Sydney Morning Herald. Derudover havde han været i Beograd 25. december.

I sådan en formular bliver rejsende advaret om, at falsk information bliver betegnet som en lovovertrædelse og i sidste ende er strafbart.

Ifølge The Age har Djokovic oplyst til grænsekontrollen, at det var Tennis Australia, der har udfyldt formularen på hans vegne.

Det er dog ikke klart, om det fritager ham fra ansvaret.

Det var onsdag i sidste uge, at Djokovic ankom til Melbourne, hvor han efter en tilbageholdelse opholdt sig på et karantænehotel.

Mandag - efter høringens afgørelse om at lade ham gå fri - har han trænet og gjort sig klar til turneringen.

