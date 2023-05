Undgår verdensstjerner: Dejligt at se

Holger Rune har fået en regulær drømmelodtrækning i Roland Garros.

Fordi han er i den nedre halvdel af turneringstræet, undgår han at møde de to største favoritter til trofæet, Novak Djokovic og Carlos Alcaraz, før en eventuel finale.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/Ritzau Scanpix

Og selvom Holger Rune understreger, at han tager en kamp ad gangen, kan han ikke undgå at trække på smilebåndet over hans vej til finalen.

- Det er da dejligt at se, at Novak (Djokovic, red.) og Alcaraz (Carlos Alcaraz, red.) ligger deroppe. Det er jo fedt at møde dem, men det er to af favoritterne i turneringen, siger han, inden han alligevel tager forbehold.

- Men igen, der er Ruud (Casper Ruud, red.) i min ende, der er Medvedev (Daniil Medvedev, red.), der er Sinner (Jannik Sinner, red.). Så man kan ikke sige, at det ikke er en svær ende, siger Holger Rune.

Holger Rune skal i aktion tirsdag, hvor han møder amerikanske Christopher Eubanks i første runde af turneringen.