Undrede du dig også over Clara?

- Det er simpelthen instinktet, der tager over, forklarer toptræner om den skade, som Clara Tauson valgte at spille videre med

Det var først og fremmest instinktet, der drev en lårskadet Clara Tauson til at spille videre i sin kamp mod Danielle Collins ved French Open, selv om hun tydeligvis var mere og mere hæmmet undervejs.

Det forklarer den tidligere spiller og mangeårige toptræner, Michael Mortensen.

- Du håber altid til det sidste. Du håber, at modstanderen kan blive nervøs og begynde at lave fejl. At du på en eller anden måde kan komme op i hovedet på hende og slå dig tilbage i kampen med et par vinderslag, siger han.

- Det er simpelthen instinktet, der tager over.

Clara Tauson fik piller efter første sæt, som hun tabte 2-6 til verdens nummer 57. Hun gik faktisk ud og brød til 2-0 i starten af det andet sæt, men derfra var det reelt slut for den 17-årige dansker, der kun fik et parti mere og tabte andet sæt 3-6.

Michael Mortensen tror, at der er tale om en lille fiberskade, der er blevet forværret gradvist gennem turneringen, hvor Tauson først spillede tre kval-kampe.

- Det er jo en kæmpe forskel, om du spiller en lille turnering eller som her en grand slam, der er hendes første og årets sidste. I andre situationer ville du have lettere ved at sige: ’okay, jeg trækker mig’.

Michael Mortensen havde gerne set en helt fit Clara mod Collins.

- Collins viste sig som en klassemodstander, men hvis Clara havde været 100 procent fit og havde spillet på samme niveau som i første runde mod Jennifer Brady, så er jeg ikke i tvivl om, at hun havde vundet.

- Men at hun spiller videre, er positivt. Det viser, at hun er en rigtig fighter med masser af vilje, siger Michael Mortensen.

