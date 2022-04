Undskylder efter Rune-tæsk

Blikket i Alexander Zverevs øjne var ikke til at tage fejl af. Fuld af skuffelse. Af afmagt. Af vantro.

Få minutter inden havde han modtaget en decideret tennislektion af danske Holger Rune i 2. runde ved ATP-turneringen i München.

6-3, 6-2 lød danskerens sejrscifre på - og det var slet ikke noget, den olympiske mester og verdens nummer tre var forberedt på, forklarede han på pressekonferencen efter kampen.

- Undskyld. Undskyld til tilskuerne. Undskyld til turneringen.

- Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det var afskyeligt! Det var en af de værste kampe, jeg har spillet på touren i de seneste fem, seks, syv år, sagde en brødebetynget Alexander Zverev.

To gange tidligere har han vundet på det røde grus i München, og han regner turneringen blandt sine absolut foretrukne. Og så var det endda første gang i flere år, at han kunne spille hjemme i Tyskland foran et publikum - det kan også have spillet ind.

- Jeg var utroligt nervøs i dag.

- Jeg spillede helt uden forhånd. Jeg ville have tabt til alle i denne turnering.

- Det skyldes ikke min form, og det er ikke min fysiske træners skyld, forklarede den 25-årige tysker, der faktisk helt afviste at lede efter undskyldninger.

Han måtte bare konstatere, at der var tale om en decideret offday, hvor han ellers forsøgte at få tingene til at fungere.

- Jeg gjorde virkelig mit bedste. Også selvom man ikke kunne se det på banen, sagde den førsteseedede tysker, der ellers lige kom fra den store Masters-turnering i Monte Carlo, hvor han nåede semifinalen.