Ung amerikaner vinder Australian Open

Den 21-årige amerikaner Sofia Kenin vandt lørdag formiddag dansk tid sin første grand slam-titel i karrieren. I finalen i Australian Open vandt Kenin med 4-6, 6-2, 6-2 over spanieren Garbiñe Muguruza.

Ganske vist var 26-årige Muguruza useedet, men hun har tidligere toppet verdensranglisten og vundet både French Open og Wimbledon.

Den aggressive og til tider iltre Kenin, som var seedet som nummer 14, kom dog flot igen efter sættab, holdt hovedet koldt trods frustrationsudfald undervejs og hjemtog sin blot fjerde, og med afstand største, titel i karrieren.

Amerikaneren vandt i 2019 det hidtil eneste opgør mod Muguruza - også ved den lejlighed måtte spillerne ud i tre sæt.

I lørdagens finale kom Kenin som vanligt aggressivt ud, pressede Muguruza med flere stopbolde og virkede generelt ovenpå. Men spanieren fik afværget en potentielt skidt start og holdt sin serv til 1-1.

I stedet fik hun stille og roligt dæmpet Kenins aggressivitet ved at stå langt fremme på banen og sende boldene hurtigt og dybt retur til amerikaneren, som dermed ikke fik tid til at stå og dominere for meget.

Muguruza brød Kenin til 2-1, og ved 4-2 havde hun fire muligheder for at bringe sig på 5-2. Men Kenin stod imod, kom på 3-4 og rystede spanieren, som efterfølgende leverede et skidt parti i egen serv.

Flere fejl, blandt andet to dobbeltfejl, hjalp Kenin på 4-4, men Muguruza brød straks tilbage og tog efterfølgende sættet med 6-4.

Det virkede dog til, at Kenin nu havde fået kigget sin modstander ud. Hun kom stærkt ud til andet sæt, og især i egen serv bragte hun Muguruza på hælene. Spanieren vandt kun tre bolde i amerikanerens serv i sættet.

Finalisterne Garbiñe Muguruza og Sofia Kenin efter kampen. Foto: Reuters/Kim Hong-Ji/Ritzau Scanpix

Som i første sæt brød Kenin sin modstander på sin første breakbold, men modsat det indledende sæt afgav amerikaneren ikke en eneste breakbold selv. I første sæt havde Muguruza hele ni breakbolde og udnyttede de to.

I stedet brød Kenin for tredje gang i kampen på sin tredje breakbold, da hun hjemtog andet sæt med 6-2.

Afgørende sæt startede lige. Muguruza havde rystet det sløje andet sæt af sig, og ved 2-2 tilspillede hun sig frem til 40-0 i Kenins serv.

Men den unge amerikaner viste nerver af stål. Med tre rene vindere ned langs linjen afværgede hun de tre breakbolde, og med yderligere to point bragte hun sig på 3-2.

Som i første sæt ramte det Muguruza mentalt. Hun blev brudt til 2-4, hvilket antændte unge Kenin yderligere, mens Muguruzas nerver igen tog over.

Sofia Kenin kan slet ikke fatte, at hun har vundet Grand Slam-turneringen. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

I spanierens serv ved 2-5 misbrugte Kenin sin første matchbold, men på anden matchbold sluttede det hele - meget symptomatisk med Muguruzas ottende dobbeltfejl i kampen.

Kenin brød fem gange på fem forsøg. Muguruza misbrugte 10 uf af 12 breakbolde og lavede 45 uprovokerede fejl.

De tal var hovedårsagen til, at trofæet endte i Kenins unge hænder.

