Ung grand slam-vinder snupper første almindelige WTA-titel

French Open-vinderen Iga Swiatek kan nu også kalde sig vinder af en almindelig WTA-turnering.

Lørdag formiddag dansk tid strøg stortalentet til tops i en WTA-turnering i australske Adelaide, da hun knuste schweizeren Belinda Bencic med 6-2, 6-2 på lidt over en time på hardcourtunderlaget.

Sejren kaster lidt over 400.000 kroner af sig i præmiepenge.

- Jeg vil gerne takke regeringen for at give os muligheden for at spille turneringen, siger Swiatek i sin sejrstale.

Da coronapandemien er mere under kontrol i Australien end i mange andre egne af verden, var der tilskuere til stede ved turneringen. Blandt andre havde en del polakker fundet plads på tribunerne, hvorfor en del af sejrstalen foregik på polsk.

Med finalesejren i den australske turnering er 19-årige Swiatek oppe på to singletitler i karrieren.

Modsat langt de fleste topspillere var hendes første turneringssejr i en grand slam-turnering. Sidste år vandt hun overraskende French Open, selv om hun stillede op i sæsonens vigtigste grusturnering som useedet.

Det gav hende et stort spring fremad på verdensranglisten, og med lørdagens turneringssejr kan stjerneskuddet se frem til at hoppe fra sin 18.-plads og op på en 15.-plads på ranglisten, når den opdateres mandag.

Hun er allerede den bedst placerede teenager på verdensranglisten. Den næstbedste teenager er amerikaneren Amanda Anisimova, der ligger nummer 32.