US Open afvikles uden fans

Tennisfans kan se frem til at se sportens største stjerner kæmpe om trofæer og millioner i grand slam-turneringen US Open fra slutningen af august.

I hvert fald på tv-skærmen.

Turneringen afvikles som planlagt, skriver delstaten New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, i et opslag på Twitter.

- US Open skal afholdes i Queens uden fans fra 31. august til 13. september. USTA (Det Amerikanske Tennisforbund) vil tage ekstraordinære forholdsregler i brug for at beskytte spillere og ansatte. Det indebærer solid testning, mere rengøring, ekstra plads i omklædningsrum, indlogering og transport, skriver han.

US Open bliver dermed årets anden grand slam-turnering. French Open skulle være afholdt i maj og juni, men blev udsat på grund af coronavirus. I stedet er det placeret fra 20. september til 4. oktober.

Wimbledon blev aflyst som konsekvens af pandemien.

I 2019 blev kvindernes US Open vundet af canadieren Bianca Andreescu, som dermed tog sin første grand slam-titel.

Den spanske stjerne Rafael Nadal vandt herrernes turnering.

