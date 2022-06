US Open fortoner sig for vaccinemodstanderen Djokovic

Wimbledon bliver nok den sidste grand slam-turnering i år for Novak Djokovic, som ikke ser ud til at kunne deltage i US Open.

Den serbiske tennisstjerne holder fast i, at han ikke ønsker at lade sig vaccinere mod coronavirus. Vaccination er et krav for indrejse til USA.

Det ved 35-årige Djokovic godt, men det ændrer ikke ved verdensetterens standpunkt.

I januar betød den manglende coronavaccine, at Djokovic blev smidt ud af Australien. Dermed gik han glip af Australian Open.

- Som det ser ud i dag har jeg ikke tilladelse til at rejse ind i USA under disse forudsætninger. Det er jeg klar over. Det er en ekstra motivation for at gøre det godt her, siger Djokovic.

Han vil koncentrere sig om at få succes i Wimbledon, som han har vundet de seneste tre gange.

- Forhåbentlig kan jeg spille en god turnering, som jeg gjort de seneste tre gange. Derefter er jeg bare nødt til at vente og se.

- Jeg ville elske at rejse til USA. Men som det er nu, er det ikke muligt. Der er ikke så meget, jeg kan gøre ved det.

- Det er op til den amerikanske regering at beslutte, om uvaccinerede skal have lov til at rejse ind i landet eller ej, siger han.

Tidligere på sæsonen har Djokovic også misset ATP-turneringerne i Miami og Indian Wells grundet manglende coronavaccination.

Efter Wimbledon kan Djokovic risikere at skulle vente til French Open næste år for at spille endnu en grand slam-turnering, da de nuværende indrejseregler i Australien også efterlader Djokovic som en yderst tvivlsom deltager.

Djokovic har vundet 20 grand slam-titler i karrieren. Det er to færre end Rafael Nadal, der har vundet flest.