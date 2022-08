US Open om Djokovics fravær: Det er beklageligt

US Opens turneringsdirektør er ærgerlig over, at den uvaccinerede Novak Djokovic ikke kan deltage i år

Det er 'meget beklageligt', at Novak Djokovic kommer til at gå glip af US Open.

Det siger turneringsdirektør Stacey Allaster.

- Novak er en fantastisk spiller, og det er meget beklageligt, at han ikke vil være i stand til at konkurrere ved US Open i år, eftersom han ikke kan komme ind i landet som følge af USA's vaccinationsregler for statsborgere, der ikke er amerikanske, siger hun ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den 35-årige serber har vundet US Open tre gange - i 2011, 2015 og 2018.

- Vi ser frem til at byde Novak velkommen tilbage til US Open i 2023, tilføjer Stacey Allaster.

Novak Djokovic må ikke rejse ind i USA, fordi han ikke er vaccineret mod covid-19.

Tidligere i år var vaccination også årsag til, at Djokovic efter en længere saga med divergerende meldinger ikke kunne deltage i grand slam-turneringen Australian Open. Dengang var han rejst til Australien, men endte med at blive deporteret.

Djokovic har flere gange bebudet, at han hellere vil gå glip af de store turneringer, end han vil lade sig vaccinere, da han mener, at man bør have ret til selv at bestemme.

US Open, der foregår i Queens i New York City, begynder på mandag.

Djokovic har deltaget i turneringen 16 gange i karrieren.

I alt har Djokovic vundet 21 grand slam-titler i single. Det er én færre end spanske Rafael Nadal, som allerede er ankommet til New York forud for årets sidste grand slam.