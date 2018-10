US Open-vinder brød grædende sammen på banen: Nu er Wozniacki favorit

Naomi Osaka var grædefærdig under kvartfinalen i China Open, som hun alligevel endte med at vinde. Anderledes gik det dog i semifinalen, hvor hun måtte se sig slået

Naomi Osaka fik en uheldig plads i hele fadæsen mellem Serena Williams og dommeren ved US Open finalen, som Osaka endte med at vinde.

Efter sejren stod hun grædende på podiet, og Wiliams måtte trøste hende.

Tidligt fredag morgen spillede hun så kvartfinale i China Open, men også her endte hun flere gange i tårer. Det skriver TV2 Sport.

Under kampen mod Shuai Zhang, som var et af kinas hjemmebane-håb, reagerede hun så kraftigt, at hun skulle have hjælp til at blive trøstet.

Osakas træner, Sascha Bajin, er Wozniackis tidligere hittingpartner, og han måtte gå på banen for at tage en lang snak med Osaka.

Flere gange i første sæt, som hun tabte 3-6, lavede Osaka nogle dumme fejl, som tydeligvis ramte hende hårdt mentalt.

- Jeg føler mig ikke glad. Det føles som om, der er en indre kamp i gang i mit hoved, sagde Osaka under kampen.

Undskyldte til modstanderen efter kampen

Det var en hård for Naomi Osaka at komme igennem.

Træneren måtte også senere skride ind flere gange, da hun både smed med ketcheren og satte sig grædende på banen.

De mange snakke med Sacha Bajin var dog muligvis det, der skulle til, for selvom der var mange udfald undervejs, så lykkedes det hende alligevel at få vendt kampen, og i sidste ende løb hun også med sejren.

Efter kampen talte hun længere med sin modstander ved nettet, end man plejer at gøre, og det forklarede hun efterfølgende i et interview.

- Hun er en utrolig spiller og virkelig sød. Det var virkelig hårdt at spille imod hende her, så I skal være virkelig glade for, hun er så dygtig en spiller. Efter kampen sagde hun tillykke, og jeg undskyldte for min opførsel, fordi jeg var så stresset under hele kampen, sagde hun.

Naomi Osaka (tv) sagde undskyld til Shuai Zhang (th). Kampen endte 1-2 i sæt til Osakas fordel. Foto: Mark Schiefelbein

Naomi Osaka er i øjeblikket nummer seks på verdensranglisten.

Hun mødte lørdag Anastasija Sevastova fra Letland i semifinalen, som ligger nummer 20 på listen.

Den kamp tabte hun i to sæt, og hun er derfor nu ude af China Open.

Caroline Wozniacki er nu den nye favorit til at vinde turneringen.

Hun vandt sin kvartfinale fredag, og har derfor fortsat mulighed for at spille sig i finalen, hvis hun formår at slå kinesiske Qiang Wang i semifinalen.

Den kamp spilles 13:30 lørdag og kan følges live hos Ekstra Bladet.

