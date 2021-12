USA støtter WTA i suspendering af tennisturneringer i Kina

USA bifalder, at kvindernes tennisforbund, WTA, har suspenderet sine turneringer i Kina.

Det oplyser en talsperson fra det amerikanske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sagen drejer sig om den kinesiske tennisspiller Peng Shuai, som i november skrev på sociale medier om, hvordan hun var blevet tvunget til sex af Kinas tidligere kinesiske vicepremierminister Zhang Gaoli.

I tre uger efter beskyldningerne blev Peng Shuai ikke set offentligt, og internationalt var der bekymring for hendes velvære. Siden har WTA suspenderet samtlige turneringer, der skulle have været afviklet i Kina og Hongkong.

Udenrigsministeriet oplyser, at det holder øje med situationen omkring Peng Shuai, men at det ikke har set noget, der dulmer bekymringerne for hendes velvære.

Hverken Zhang Gaoli eller den kinesiske regering har kommenteret beskyldningerne, og emnet er ifølge Reuters blevet censureret på det kinesiske internet.

Efter stort internationalt pres på de kinesiske myndigheder blev en e-mail delt med offentligheden af kinesiske statsmedier, der ifølge dem var skrevet af Peng Shuai.

I mailen stod der, at Peng Shuai ikke var kommet med anklagerne mod Zhang Gaoli, og at hun ikke var i fare. Men den besked gav altså ikke WTA ro i maven.

Den 21. november fik formanden for Den Internationale Olympiske Komité (IOC) Thomas Bach lov til at gennemføre et videoopkald med tennisspilleren, hvor hun forsikrede, at hun var i sikkerhed og havde det godt.

IOC fik efterfølgende kritik for ikke at forholde sig til, hvorfor Peng Shuai overhovedet havde været forsvundet, eller om hun var blevet presset til at sige, som hun gjorde i videoopkaldet

Torsdag fortalte IOC dog, at endnu et videomøde havde fundet sted. Efter videomødet gav IOC udtryk for samme bekymring for Peng Shuais velvære, som WTA har gjort.

Kina reagerede torsdag på boykottet fra WTA.

- Vi er kraftigt imod handlinger, der politiserer sporten, lød det fra udenrigsministeriets talsmand, Wang Wenbin, ifølge nyhedsbureauet AFP.