Usædvanlig Caroline-vane: Hun var tavs igen

Igen valgte Caroline Wozniacki at tage bagdøren efter en træning, hvor hun forsøgte at forberede sig på det hurtige spil fra ukrainsk stjerneskud

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Hun er lidt træt efter det i går med alle de nerver. Så hun skal strække lidt ud, have noget massage, sove lidt og slappe af.

Sådan forklarede Piotr Wozniacki, at Caroline for anden træningsdag i træk forsvandt efter træningen uden at tale med de ventende journalister. En noget usædvanlig, ny vane hos den ellers altid tilgængelige tennisspiller.

Caroline Wozniacki har gennem årene været den eneste topspiller i WTA-regi, der har ladet sig interviewe efter sin træning, men alvoren har åbenbart ramt under hendes afskedsturnering, hvor hun møder særdeles kompetent modstand i anden runde i skikkelse af den 19-årige, Dayana Yastremska.

I stedet stillede hendes far og træner altså op med hendes opstrengningstrængende ketsjere under armen og fortalte, at der ellers er ’en fantastisk stemning på holdet’.

Caroline Wozniacki var tirsdag mere slagfærdig på træningsbanen end udenfor. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

- Alle er her, så det kan ikke blive bedre, sagde Piotr Wozniacki, der i lighed med succesåret 2018 har indkaldt de to lokale hittingpartnere, Jake Eames og Greg Jones, til at være slagmakkere for Caroline.

- Det er godt at have dem begge, fordi det garanterer kvalitet, hvis den ene er lidt træt eller noget andet. Og når du spiller to mod en, får du hele tiden bolden tilbage i højt tempo, forklarede han.

Det sidste kan blive vigtigt, for Yastremska spiller med højt tempo.

- Det vigtigste i dag er, at Caroline finder timing. Hun skal blive klar til fladt og hurtigt spil. Det bliver faktisk det samme som i træningskampen mod Donna Vekic forleden, sagde han med adresse til det vellykkede træningssæt mod kroaten på netop Margaret Court Arena.

Efter træningen gik Piotr Wozniacki over for at se ukrainerens første kamp, men han føler sig ellers godt klædt på i forhold til hendes spil. Yastremska vandt deres hidtil eneste opgør i Cincinnati sidste år.

- Sidste gang spillede Caroline ikke specielt godt. Hun var heller ikke helt rask. Nu er det en ny kamp og en ny situation, mener Piotr Wozniacki.

Kampen, der kan blive Carolines sidste, afvikles cirka klokken 03 natten til onsdag, dansk tid.

