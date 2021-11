Ustoppelig: Klar til semifinale i sæsonfinale

Den estiske tennisspiller Anett Kontaveit kvalificerede sig ganske vist til kvindernes sæsonfinale, WTA Finals, på det yderste mandat blandt de otte deltagere, men hun er alligevel første spiller klar til semifinalerne.

Det blev en kendsgerning, da hun sent fredag også vandt sin anden kamp i gruppespillet, denne gang over den tredjeseedede tjekke, Karolína Plísková, med cifrene 6-4, 6-0.

Kontaveit vandt også sine første kamp i to sæt og er derfor sikker på at slutte blandt de to øverste i gruppen.

- Jeg er selvfølgelig meget begejstret over at være klar til semifinalen, siger Anett Kontaveit ifølge AFP.

Kigger man på formbarometret, er det dog ingen overraskelse, at Kontaveit nu bare er to sejre fra den helt store triumf i Guadalajara i Mexico.

Således er hun nu oppe på 28 sejre i sine seneste 30 kampe.

- Jeg nyder virkelig at være på banen i øjeblikket, jeg har det bare godt. Det tror jeg, er hovedårsagen til, at det går så godt. Jeg føler, at jeg kan slå alle, selv om jeg aldrig forventer en nem kamp, forklarer den 25-årige ester.

Hun begyndte året som nummer 23 på verdensranglisten, men er siden rykket op som nummer otte.

Spanieren Garbiñe Muguruza holdt liv i sin chance for at avancere, da hun natten til lørdag dansk tid slog den forsvarende French Open-mester, Barbora Krejcikova, med 2-6, 6-3, 6-4.

Muguruza er nu ligesom Pliskova noteret for én sejr efter to kampe, mens Krejcikova er uden sejr inden den sidste runde i gruppespillet.