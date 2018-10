Ustyrlige Clara Tauson ydmyger finalemodstander i Japan

Et fuldstændig fantastisk år fortsætter med at udvikle sig for tennistalentet Clara Tauson.

Sent, meget sent lørdag dansk tid - nogen vil vist sige søndag morgen - tørrede hun gulv med den stakkels kineser Qinwen Zheng i finalen i Osaka.

15-årige Tauson vandt opsigtsvækkende 6-1, 6-0 i en voldsomt ensidig affære.

Det skriver Dansk Tennis Forbund.

Sejren er Clara Tausons hidtil største turneringssejr, da Osaka Mayor's Cup, som turneringen hedder, er en såkaldt Grade A-turnering.

Det er niveauet lige under juniorernes Grand Slam-turneringer.

- Det er rigtig flot, at Clara ender med at kunne løfte pokalen i så stor en turnering – og endda med så mange overbevisende sejre undervejs. Det viser, at hun bliver ved med at udvikle sig, fortæller Jens Anker Andersen i en pressemeddelelse.

De mange overbevisende sejre undervejs kræver en uddybning.

For finalen var ikke eneste tidspunkt i turneringen, hvor Clara Tauson var suveræn.

Det var hun hele vejen igennem.

I alt afgav hun syv partier. I fem kampe! Og ingen af dem i kvart- og semifinalen. De blev begge vundet 6-0, 6-0.

Perfekt optakt til sæsonfinalen

Qinwen Zheng var i øvrigt andenseedet efter danskeren.

- Turneringssejren i Osaka er en perfekt optakt til næste uges Masters i Kina, som afgjort er en af sæsonens højdepunkter, fortæller Jens Anker Andersen.

Tæt på megatalentet: De næste to år vil definere det hele for Clara

Sejren er Clara Tausons femte titel i år alene. Den er sammen med EM-titlen og det europæiske ungdoms-OL sidste år den største triumf i hendes foreløbige korte karriere.

Turneringen i næste uge foregår i Chengdu og er ITF Junior Masters, hvor kun årets otte bedste på verdensranglisten er kvalificeret.

Holger Rune, det største danske talent på drengesiden, nåede kvartfinalen i Osaka, hvilket sikrer ham en fremgang til nummer 55 på juniorverdensranglisten, skriver tennisforbundet.

- Det var også en virkelig god præstation af Holger Rune, som tanker vigtige point til verdensranglisten. Han går et meget spændende år 2019 i møde, hvor han kan træde direkte ind i Grand Slam-turneringerne, siger Jens Anker Andersen om Rune, der er den bedst rangerede spiller i verden, der er født i 2003 eller senere.

