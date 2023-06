Utilpas modstander giver verdensetter hurtig sejr i Paris

Verdens bedste kvindelige tennisspiller, polakken Iga Swiatek, mangler stadig at blive udfordret ved French Open efter at have været i aktion fire gange på det røde grus.

Mandag aften avancerede hun til kvartfinalen i grand slam-turneringen efter en usædvanlig kort dag på tenniskontoret.

Polakken førte 5-1 i første sæt over ukraineren Lesia Tsurenko, da Tsurenko følte sig utilpas og måtte trække sig.

Ved stillingen 4-1 tilkaldte ukraineren en fysioterapeut, fik tjekket sit blodtryk og gik tilbage på banen efter en pause på i alt fem minutter. Et tabt parti senere måtte Tsurenko opgive at spille kampen til ende. I alt varede kampen en halv time.

Iga Swiatek vandt sine tre første kampe i turneringen i overlegen stil, og fire af hendes seks vundne sæt har været med cifrene 6-0.

Hun kan se frem til at få væsentligt hårdere modstand i kvartfinalen, hvor sjetteseedede Coco Gauff venter.

Tidligere mandag blev Beatriz Haddad Maia den første brasilianske kvinde i 55 år til at spille sig i kvartfinalerne. Det gjorde hun ved at vinde en næsten fire timer lang kamp over spanieren Sara Sorribes Tormo.