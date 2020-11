Utrolig milepæl: Nummer 1000!

I april 2002 vandt Rafael Nadal sin første tenniskamp på ATP Touren. Som 15-årig.

Lidt over 18 år senere snuppede Nadal onsdag aften ATP-sejr nummer 1000 i karrieren.

34-årige Nadal vandt efter et tæt opgør 4-6, 7-6, 6-4 over landsmanden Feliciano Lopez i anden runde i Paris Masters.

- Det er en stor bedrift for mig, siger Nadal ifølge AFP.

Kun tre spillere yderligere har opnået 1000 sejre eller mere. Og det er fornemt selskab, som Nadal er havnet i.

Den amerikanske tennislegende Jimmy Connors nåede at vinde 1274 kampe. Roger Federer er oppe på 1242 sejre, mens Ivan Lendl er noteret for 1068 ATP-sejre.

Nadal har vundet 100 kampe alene i grand slam-turneringen French Open. For under en måned siden vandt han French Open for tiende gang i karrieren.

I alt har Nadal vundet 20 grand slam-titler i karrieren. Det er samme antal som Federer.

Især på grus er Nadal stærk, og han har vundet 445 kampe ud af 485 på netop det underlag.

Nadal skal i tredje runde møde Jordan Thompson, som vandt 2-6, 6-4, 6-2 over Borna Coric.

