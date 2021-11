Uvaccineret Holger Rune nægtet adgang

Danmarks højst rangerede herresingle er ikke med, når Davis Cup-holdet i slutningen af november på udebane spiller om oprykning mod Marokko.

Den spillende Davis Cup-kaptajn, Frederik Løchte Nielsen, må således se bort fra 18-årige Holger Rune, der ellers har haft et stærkt 2021.

Det er coronarelaterede indrejseregler for uvaccinerede personer i både Marokko og Frankrig, der forhindrer Runes deltagelse.

- Jeg havde glædet mig til igen at spille for Danmark. Men indrejsereglerne er for begrænsende for mine øvrige aktiviteter i tre til fire uger.

- Jeg ønsker holdet alt muligt held og lykke i kampen mod Marokko og ser frem til igen at være en del af holdet i fremtiden, siger Holger Rune i en pressemeddelelse fra Dansk Tennis Forbund.

Holger Rune har tidligere været smittet med corona og har derfor haft immunitetspas, hvorfor han har udskudt at blive vaccineret til sin preseason i december.

Dansk Tennis Forbund meddeler, at man uden held har søgt om dispensation for Rune hos myndighederne i Marokko.

I fraværet af Rune har Frederik Løchte Nielsen udtaget Mikael Torpegaard, August Holmgren, Christian Sigsgaard og Johannes Ingildsen til opgøret i Marokko den 27. og 28. november.

Vinder Danmark kampen, rykker holdet op og skal til marts spille i World Group I playoffs, der er næsthøjeste niveau indenfor landsholdstennis.

Holger Rune er placeret som nummer 108 på ATP's verdensrangliste. Mikael Torpegaard er den næstbedste danske mandlige singlespiller på 227.-pladsen.