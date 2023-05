Uventet gæst på banen: - Megalatterligt

Både Holger Rune og Clara Tauson deltager ved den prestigefyldte Grand Slam-turnering Roland Garros i Paris, og der er derfor god grund til at finde den danske klaphat frem og støtte de to unge stjerner

Der var millioner og livsvigtige ranglistepoint på spil, da Clara Tauson og Mirjam Björklund tørnede sammen i den afgørende kvalifikationsrunde til Roland Garros.

Men midt i den nervepirrende afslutning på første sæt kom en uventet gæst på banen og fik en afgørende betydning.

Ligesom Mirjam Björklund skulle til at serve, fløj en due ind over banen. Kort efter kom duen flyvende igen mit i en duel, og dommerne måtte lade pointet blive spillet om - til stor frustration for svenskeren, der brokkede sig højlydt over den bizarre situation.

Clara Tauson kunne ikke lade være med at grine over duen, da hun blev spurgt til det efter kampen.

- Det har jeg ikke prøvet før. Det var til min fordel en gang og til hendes fordel en eller to gange. Så hvad skal jeg gøre? Det kan jeg ikke gøre noget ved.

- Det er jo en megalatterlig situation på et rigtig vigtigt tidspunkt. Jeg må bare tage det som det kommer. Jeg vandt heldigvis partiet, siger Clara Tauson.

Foto: Matthieu Mirville/DPPI / ipa-age/Ritzau Scanpix

Danskeren endte med at tage sejren i tre sæt med cifrene 7-5, 6-7 (3-7) og 6-2.

Dermed er hun klar til første runde i hovedturneringen, hvor hun møder hviderusseren Aliaksandra Sasnovich.

Den kamp bliver spillet søndag, og Ekstra Bladet er naturligvis på plads til opgøret.