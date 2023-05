Uventet hjælp til Holger: - Han skal holdes oppe hele natten

Journalist og tv-personligheden Mikael Bertelsen har en plan.

Ikke bare hvilken som helst plan, men en plan der omfatter Italien, en tennisbold, en tom hotelgang og en masse vågne nattetimer.

For verdens bedste tennisspiller, Novak Djokovic, skal udmattes.

Hvad planen er, og hvorfor Novak Djokovic skal holdes vågen, vender vi tilbage til.

Først skal vi omkring tirsdagens fjerde runde-kamp i Masters 1000-turneringen i Rom, hvor danske Holger Rune mødte australske Alexei Popyrin.

Artiklen fortsætter under billedet...

Holger Rune og Novak Djokovic har mødt hinanden to gange tidligere. De to har vundet en gang hver. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Sideløbende turnering

Her bed opmærksomme seere måske undervejs mærke i, at den danske stjerne havde opbakning på tribunen fra mindst to yderst prominente navne: Claus Meyer og Mikael Bertelsen.

Men hvad i alverden lokker kokken og journalist og tv-personligheden sammen til en fjerde runde-kamp i Rom?

Det har Ekstra Bladet naturligvis spurgt Mikael Bertelsen om, og svaret er Oldboys-tennis.

Annonce:

- Jeg har jo været Holger Rune-fan altid. Men faktisk er det, fordi vi spiller vores egen turnering lige ved siden. Det har vi gjort i mange år. Det er bare mig og nogle venner og så også for maden selvfølgelig, siger Mikael Bertelsen.

Mikael Bertelsen kalder Holger Runes kamp tirsdag for både sindssyg flot og imponerende.

Ifølge ham er det den bedste tenniskamp, han nogensinde har set på et stadion. Holger Rune vandt desuden kampen i tre sæt og spillede sig derved i kvartfinalen.

Hotellet

Det får mig tilbage til den plan, som jeg løftede sløret for længere oppe.

For kan du gætte, hvem der venter i kvartfinalen? Ja, det er verdensetteren Novak Djokovic.

Og minsandten om Mikael Bertelsen og vennerne ikke tilfældigvis bor på samme hotel som Djokovic og hans team.

Faktisk så har de allerede stiftet bekendtskab med hinanden på hotellets tennisbaner.

Artiklen fortsætter under opslaget...

- Vi spiller vores kampe her på hotellets baner, og faktisk trænede Djokovic ved siden af os, da vi spillede kamp, siger Mikael Bertelsen.

Annonce:

- Goran Ivanisevic (Djokovics træner) har lært os at sige ’ved lejlighed’, fordi vi har skudt så mange bolde over på deres bane.

Og det er lige præcis hotellet, som bliver den fællesnævner, Mikael og gutterne nu vil drage nytte af – Og i sidste ende måske også Holger Rune.

For planen i nat er klar: I mulm og mørke vil Mikael Bertelsen og co. gribe ketchere og tennisbolde, bevæge sig ud på hotellets gang, og så ellers bare blive der hele natten.

- Vi kommer til at larme hele natten. Vi skal spille tennis på gangen for at holde ham vågen.

- Når vi har set Djokovic på hotellet, må jeg bare sige, at den mand har vundet det, han skal vinde, siger han.

Hvis Djokovic alligevel skulle have mere energi tilbage, når han går på banen til kampen mod Holger Rune, så vil Mikael Bertelsen, Claus Meyer og de andre gøre alt, der står i deres magt, for at den bliver suget ud af ham.

- Vi kommer til at råbe. Højt, siger han.