Uventet opbakning til russiske stjerner

Der kommer ikke til at være russere eller belarusere i årets Wimbledon. Det meddelte englænderne onsdag.

Det har omgående fået forbund, spillere og trænere fra de to berørte lande til at reagere.

Internationalt er der meget delte meninger om beslutningen. Således har både WTA og ATP kaldt det ’uretfærdigt’.

Også blandt spillerne er opbakningen til Wimbledons beslutning modtaget meget forskelligt.

Én af de mest opsigtsvækkende reaktioner kommer fra Elina Svitolina.

Hun er ukrainsk statsborger og har familie og venner, der i den grad er berørt af krigen. Således har hun allerede fortalt, at det er meget svært at koncentrere sig om tennis, når ens land står i flammer.

Men selvom hun har et mildest talt anstrengt forhold til Rusland, nuancerer hun debatten i et interview med BBC Radio 5 Live Breakfast.

- Hvis spillere ikke tager afstand og udtaler sig offentligt mod den russiske regering, er det på sin plads at spærre dem. Men som udgangspunkt er vi ikke interesserede i, at de er totalt udelukket.

- Vi vil bare have dem til at sige noget, om de er med os og resten af verden eller den russiske regering. Det er for mig det centrale, siger hun.

- Hvis de ikke vælger side, de stemte jo ikke på den regering, så er det fair, at de får lov at spille og konkurrere.

Wimbledon afvikles sædvanen tro på det legendariske anlæg i det sydvestlige London. I år er det 27. juni-10. juli.

