Vaccine-alarm: - Tiden løber ud

Australian Open 2022 kan blive ramt af et næsten ubærligt afbud - og af en skandaløs årsag.

I hvert fald har Grand Slam-turneringens direktør, Craig Tiley, onsdag været ude med en offentlig advarsel til den nidobbelte Australian Open-vinder, Novak Djokovic.

Til næste års turnering i januar er det nemlig obligatorisk, at spillerne skal kunne fremvise, at de er vaccineret mod covid-19. Det har den serbiske verdensstjerne hidtil nægtet.

Faktisk er en vaccination den eneste måde at komme ind i Australien på.

- Ultimativt handler det om at vi vil give alle den bedst mulige chance for at komme ind i turneringen, inden for de parametre, der er opsat, siger Craig Tiley ifølge express.co.uk og fortsætter.

- Tiden løber ud, og selvfølgelig kan man nøjes med et enkelt stik med Johnson & Johnson, men hvis man skal have et dobbelt-stik, så er vinduet mellem vaccinerne virkelig ved at smække i, siger turneringsdirektøren med tanke på Novak Djokovic.

Novak Djokovic skal have en covid-19-vaccine, hvis han vil rejse ind i Australien. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Serberen har tidligere åbenlyst kritiseret flere aspekter ved coronavaccinerne, og verdensetteren vil altså ikke svare på, hvorvidt han er vaccineret eller ej.

Efter ATP-finalerne i Torino lod Novak Djokovic stadig tvivlen råde, da han blev spurgt om, hvorvidt han vil være i finde i Melbourne for at forsvare det trofæ, han har vundet de seneste tre år.

- Vi må vente og se.., lød svaret fra Djokovic, der dog tidligere har udtalt.

- Du skal have friheden til at vælge, til at bestemme, hvad du vil gøre. I dette pågældende tilfælde, hvad du vil putte i din krop, sagde han tidligere under sæsonfinalen i Torino.

I oktober sagde Australiens premierminister, Scott Morrison, ellers, at spillere, der ikke er vaccinerede, kunne deltage, hvis de gik to uger i karantæne.

Men der gik ikke lang tid, før Victorias delstatsleder, Daniel Andrews, kom med en kontramelding og afviste at lade uvaccinerede spillere komme ind i delstaten. Den beslutning står altså nu ved magt.

Australian Open lukker for tilmeldinger 6. december - med eller uden den 20-dobbelte Grand Slam-vinder Novak Djokovic.

