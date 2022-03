Vaccinestatus kan bremse Djokovics deltagelse i Indian Wells

Den 20-dobbelte grand slam-vinder i tennis Novak Djokovic er med i lodtrækningen til Indian Wells-turneringen.

Det oplyser arrangøren af den store amerikanske forårsturnering og tilføjer, at det er uvist, om Djokovic på grund af sin status som ikkevaccineret mod covid-19, får lov til at rejse ind i USA.

- Vi er i øjeblikket i kontakt med hans hold. Det er imidlertid ikke afgjort, om han kan deltage i begivenheden ved at få godkendelse af CDC til at rejse ind i landet, skriver arrangøren i et tweet.

CDC svarer til Statens Serum Institut herhjemme.

Ifølge CDC's hjemmeside skal personer, der ikke er amerikanske statsborgere eller migranter, fremvise dokumentation for, at de er blevet vaccineret mod covid-19 for at få lov til at sætte sig på et fly mod USA.

Djokovic fik på grund af sin manglende coronavaccination ikke lov til at deltage i Australian Open i januar. Han blev tilbageholdt af myndigheder ved ankomsten til Australien og fik efter flere dages juridiske tovtrækkerier annulleret sit indrejsevisum.

Djokovic deltog senest i en turnering i februar i Dubai, hvor han tabte til tjekken Jiri Vesely i kvartfinalen.

Turneringen i Indian Wells anses for at være blandt tennissportens største efter de fire grand slam-turneringer.

Første runde for herrerne begynder torsdag, mens kvinderne tager hul på turneringen onsdag.