Vækker opsigt i storkamp: - Stakkels træner og mor

Holger Rune har kurs mod den absolutte top på den internationale tennisscene - og det er med masser af temperament undervejs i kampene. Ekspert peger på, at det kan gøre ham stærkere

Efter en vanskelig indledning på 2022 ser det ud til, at Holger Rune igen er kommet på ret kurs.

I den stærkt besatte turnering Indian Wells spillede han natten til mandag dansk tid lige op med verdens nummer seks, Matteo Berrettini, men måtte til sidst strække våben i 2. runde.

Selv ligger Rune nummer 86. For bare et år siden var han placeret som nummer 317.

Fremgangen sker imidlertid ikke uden udsving og udbrud. På banen viser den 18-årige dansker masser af kampgejst og temperament.

Begge dele kom til udtryk flere gange i det dugfriske nederlag i USA, hvor ketcheren blev slået i nettet undervejs, og teenageren også modtog en advarsel for sit udbrud.

Holger Rune pressede Matteo Berrettini kampen igennem, men tabte 3-6, 6-4, 4-6. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Ritzau Scanpix

Tennisekspert Michael Tauson kommenterede kampen for TV 2. Han mener, at temperamentet kan gøre ham stærkere.

- Jeg synes, at det er fedt, at han har noget temperament. Han skal bare lære at bruge det rigtigt. Det, synes jeg, allerede han gør, siger Tauson til Ekstra Bladet.

- Han har lige et par udskejelser. Det kan der jo være. Så længe det ikke løber af med ham, og at det umiddelbart kan se ud, som om at han kan styre det, så er det fint.

- Han bliver bare lige irriteret ud mod sin boks. Det ser du jo dem alle sammen gøre. Frustrationerne hælder han af på dem. Så stakkels træner og mor, siger tennisekperten med et smil med henvisning til træner Lars Christensen og mor Aneke Rune.

Tauson påpeger, at legendariske John McEnroe også havde masser af temperament. Han vandt 77 titler i sin karriere.

Temperamentet er ikke en hæmsko for Holger Rune, mener Michael Tauson. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Ritzau Scanpix

Bliver snakket om ham

Eksperten ser Holger Rune gå en lys fremtid i møde.

- Hvis det hele flasker sig, kan han sagtens blive en top 10-spiller og også endnu bedre. Han er jo også en af dem, der bliver snakket om derude på touren, så det hele skal jo flaske sig, men han har potentialet, indstillingen, fysikken og det mentale er også ved at komme.

- Så der er ikke så meget i værktøjskassen, der ikke matcher det, der skal til for at komme derop.