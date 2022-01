Værsgo Clara: Får den største scene efter triumf

Den danske tenniskomet Clara Tauson fortsætter sin færd på den største scene ved Australian Open.

Arrangørerne har fredag morgen dansk tid annonceret lørdagens kampprogram. Her fremgår det, at den 19-årige dansker i tredje runde møder amerikaneren Danielle Collins på Rod Laver Arena.

De to spillere står over for hinanden klokken 01 natten til lørdag dansk tid.

Tauson har mødt sin kommende modstander en enkelt gang, hvor det endte med et klart dansk nederlag.

Ved French Open i 2020 vandt Collins således med 6-2, 6-3 over danskeren.

Collins rangerer i øjeblikket som nummer 30 i verden, mens Tauson har gjort store fremskridt siden deres seneste møde og i øjeblikket er nummer 39 på verdensranglisten.

Se højdepunkterne fra Tausons imponerende sejr over Kontaveit.

I anden runde bankede Tauson ranglistens nummer syv, esteren Anett Kontaveit, med 6-2, 6-4.

Rod Laver Arena er med en kapacitet på små 15.000 tilskuere det største stadion i Melbourne Park, hvor Australian Open foregår.