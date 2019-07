Valgte stærk makker: Løchte har meget på spil

- Gør jeg det ikke godt her, må jeg tage et hug på ranglisten, siger Frederik Nielsen som kom godt fra start i forsvaret af sin semifinaleplads fra sidste år

LONDON (Ekstra Bladet): Frederik Løchte Nielsen spillede sig torsdag ubesværet videre i herredouble sammen med sin hollandske makker, Robin Haase. De to vandt med sikre 6-2, 6-2, 6-3 over bosniske Damir Dzumhur og Romain Arneodo fra Monaco.

- De var måske ikke så sammenspillede og ramte heller ikke lige dagen. Den næste kamp bliver en helt anden. Vi skal op mod to rigtigt gode græsspillere, sagde den danske 2012-vinder med adresse til anden runde mod britiske Ken Skupski og John-Patrick Smith fra Australien.

Løchte/Haase nåede ottendedelsfinalen ved French Open, og har desuden spillet sammen i Budapest og i Halle. Mens de få turneringer sammen er en lille svaghed, er der til gengæld mange styrker på deres side af nettet, føler Løchte.

- Vi er begge gode til at returnere og gør det dermed svært for modstanderen. Vi har mange muligheder og er svære at læse. Vi er begge i stand til at komme op med nogle ikke helt så oplagte vinderslag, og især Robin er god til at vinde point fra situationer, hvorfra du nok ikke vil vente en vinder.

- Vi er gode til at tage fat i hinanden og kan komme op med noget kvalitet, når det er nødvendigt. Vi kommer godt ud af det med hinanden. Jeg trives med ham.

Sidste års semifinalist ved bedre end nogen, hvor små marginaler der skiller de bedste par på græsset. Men han har en god tro på, at de to kan gå langt.

- Ja, det har jeg. Det er også vigtigt for mig at spille godt her, hvor jeg har mange point at forsvare. Gør jeg ikke det, må jeg tage et hug på ranglisten.

Løchte er også med i mixeddouble med amerikanske Kaitlyn Christian.

Se også: Løchte ændrer fokus: - Det lakker mod enden

Se også: Ny Løchte-optur: Skyder frem efter to finaler i træk

Se også: Her er Carolines bryllupsgæster