Vanvid! Så dyrt bliver stjernens bryllup

Måske lyder et bryllup til 940 millioner kroner af meget, men ikke for den spanske tennisstjerne Rafael Nadal. Den 33-årige stjerne planlægger nemlig at afholde sit bryllup med sin mangeårige kæreste, Maria Francisca Perelló i luksuriøse omgivelser.

Rafael Nadal friede tidligere på året til kæresten efter 14 års partnerskab, og nu er der afsløret flere detaljer om det kommende bryllup.

Ifølge det spanske medie Hola afholder parret sit bryllup 19. oktober , og udgifterne løber op i 940 millioner kroner. Men så er der også luksus til de 500 inviterede gæster, der er inviteret til en af Spaniens dyreste ejendomme.

Det famøse bryllup vil finde sted i den dyre villa La Fortalesa Estate Villas, som ligger på den spanske ferieø Mallorca. Et sted som normale borgere næppe besøger hver dag.

Ejendommen råder nemlig over hele 87.000 kvadratmeter med hele otte bygninger med 17 værelser, store havearealer og kæmpe svimmingpools med udsigt ud over bugten.

Stedet hvor Rafael Nadal vil afholde sit bryllup. Foto: Shutterstock

Rafael Nadal har tidligere været ude og nedtone spekulationerne om, hvor brylluppet skal afholdes og hvornår.

- Vi forsøger at holde disse ting private. Hvis noget bliver publiceret, er det okay. Alt bliver til et cirkus, fordi vi bruger de sociale medier, og de medier deler ting, som ikke er sande, fortalte Rafael Nadal ifølge Tennis World tidligere på året.

Rafael Nadal og kæresten Maria Francisca Perelló (i den grønne trøje) i New York med trofæet fra US Open, som Nadal vandt i 2010. Foto: Gary Hershorn/Ritzau Scanpix

Rafael Nadal er ikke hvem som helst. Han har vundet French Open hele 12 gange i karrieren, mens han i alt har vundet hele 18 Grand Slams.

Ifølge Forbes står Rafael Nadal til at få en årsløn på op mod 210 millioner kroner. Sidste år tjente han 262 millioner kroner.

Rafael Nadal er lidt af en folkehelt i Spanien, og det vidner gæstelisten til bryllupet også om. For blandt de inviterede gæster er en række berømte personer heriblandt den spanske kongefamilie.

Derudover er Rafael Nadals store rival på tennisbanen, Roger Federer, inviteret til den store begivenhed, mens også stjerner som Juventus-spilleren Cristiano Ronaldo og den spanske popsanger Enrique Iglesias er at finde blandt de 500 inviterede.

Det er ikke første gang, at det luksuriøse sted er blevet brugt som lokation til et bryllup. I 2016 blev Real Madrid-stjernen Gareth Bale gift med sin kone Emma Ryhs-Jones på samme sted, mens også den spanske basketball-spiller Rudy Fernandez afholdt sit bryllup her.

Tidligere på året blev den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki gift i luksuriøse omgivelser. Bryllupet foregik i smukke omgivelser i Toscana på Rosewood’s Castiglion del Bosco Hotel.

Her var 120 mennesker inviteret til en stor bryllupsfest, som hun efterfølgende har kaldt for den bedste weekend i hendes liv.

Best weekend of my life pic.twitter.com/4RcowKAIGb — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 16, 2019

