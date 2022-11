Vanvittig milepæl: Legendens vilde milliard-gevinst

Det serbiske tennisfænomen Novak Djokovic er godt i gang med at cementere sin status som historiens mest vindende tennisspiller målt på præmiesummer

Det kan godt være, at den spanske tennisstjerne Rafael Nadal kan bryste sig af at være indehaver af flest Grand Slam-titler.

Men når det drejer sig om, hvor mange præmiepenge man har raget til sig gennem en hel karriere, så er det såmænd det serbiske fænomen Novak Djokovic, der topper det indbyrdes regnskab blandt tennissportens allerstørste koryfæer.

35-årige Djokovic er allerede den tennisspiller, der i suveræn stil har vundet flest pengepræmier for sine anstrengelser på tennisbanen.

Ifølge Tennis.com var den forgyldte serber både den første til at runde svimlende 140 mio. dollars i præmiepenge og sågar også den første til at ramme 150 mio. dollars som en slags subtotal for en fortsat indbringende karriere.

Vanvittig milepæl

Mandag fik en velspillende Djokovic så en gunstig start på herrernes sæsonfinale (ATP Finals) i Torino.

Med sejren over græske Stefanos Tsitsipas på 6-4, 7-6 stod det klart, at den serbiske verdensstjerne nu også kan se frem til samlet set at runde de astronomiske 160 mio. dollars i præmiersummer gennem en lang og glorværdig karriere. Det svarer til omtrent 1,1 mia. danske kr.

En mildest talt vanvittig milepæl ...

Den indledende duel mod Tsitsipas gav 160.000 dollar som en slags bonus for at tage del i den prestigefyldte sæsonfinale.

Med sejren over den karismatiske græker kunne Djokovic ovenikøbet indkassere 383.300 dollars, svarende til cirka tre mio. kroner.

Den serbiske tennisstjerne er godt i gang med at cementere sin status som den mest vindende tennisspiller på kloden, hvis man altså gør den slags op i kroner og øre. Lige nu knokler den 35-årige Novak Djokovic ved sæsonfinalerne i Torino, hvor han fortsat er ubesejret inden lørdagens semifinale. Foto: Ritzau Scanpix/MARCO BERTORELLO

Vil tangere Federer-rekord

Med fredagens sejr over russiske Daniil Medvedev, der ifølge britisk BBC endte som opslidende tre-timers maratondyst, var Djokovic fortsat ubesejret ved herrernes sæsonfinaler.

Lørdag eftermiddag nedlagde serberen så amerikanske Taylor Fritz med 7-6, 7-6 i semifinalen, og nu er han altså finaleklar i Torino.

Djokovic er dermed godt i gang med at tangere Roger Federers rekord, som tæller seks triumfer ved ATP Finals.

Selv har Djokovic vundet herrernes sæsonfinale fem gange tidligere. Senest i 2015.

Hvis man stryger ubesejret igennem strabadserne i Torino, kan man se frem til at hæve knap fem mio. dollars i præmiepenge.

Det er verdensranglistens otte bedste spillere, der bliver inviteret med til sæsonfinalerne.

Djokovic kom til kort mod den danske komet Holger Rune ved Paris Masters. Danskeren satte en stopper for serberens ellers imponerende sejrsstime på 20 sejre i træk. Foto: Ritzau Scanpix/Julien de Rosa

Holger Rune er i øvrigt den seneste til at besejre Djokovic. Det skete, da den danske tenniskomet på spektakulær vis strøg til tops ved Paris Masters for få uger siden.

